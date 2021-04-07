撰文： 羅諾賢 最後更新日期： 2021-04-07 13:11

下午茶2021｜周末想帶同伴侶或家人一齊high tea傾下計，不過對方卻不喜歡甜點？現在有不少下午茶都主打鹹點，有西式、泰式、淮揚菜等，更有中式點心任君選擇，不嗜甜的大家都可以享受下午茶！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，除特別列明，價格未包括加一服務費）

【1】張保仔號——船上歎下午茶

個個都望海景歎茶，最厲害當然係海中歎茶！紅色帆船張保仔號推出船上下午茶套餐，可以上船遊覽及食下午茶，有黑松露蝦餃、黑蒜燒賣、黑椒和牛酥、酥皮蛋撻等食物，不過有限時間，每節有1.5小時，而且一星期只有一天供應！

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張保仔號 預訂電話：2116 8821

【2】營致會館——米芝蓮二星粵菜

獲米芝蓮二星的營致會館，推出粵菜下午茶，包括蒸、炸點各三款、小點四款、一款主食及甜品，如果想一試米芝蓮餐廳粵菜，這個價錢可以食到多款點心，CP值甚高！

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營致會館 地址：中環干諾道中41號盈置大廈地下G05、107及108號舖 電話：2801 6882

【3】康得思酒店 —— 抵食米芝蓮一星點心

Cordis的米芝蓮一星粵菜食府明閣推出全新下午茶，歎招牌菜式茶壼松茸竹笙清湯及明閣四小碟，當中包括至尊蜜汁叉燒、龍帶玉梨香等。以親民價錢食到米芝蓮星級點心，超抵！

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明閣 地址：旺角上海街555號香港康得思酒店6樓 電話：3552 3028 / 6656 2680（Whatsapp）

【4】十里洋場——食乳鴿、嫩雞煨麵

十里洋場推出淮揚菜下午茶，用小蒸籠裝滿水晶肴肉、烤麩及黑松露溏心蛋等涼菜，更有脆皮煙燻BB鴿及多款點心！另外下午茶套餐更配上湯麵一碗，可選嫩雞煨麵或雪菜筍絲肉絲麵，十分飽腹。

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十里洋場 地址：銅鑼灣恩平道28號利園二期1樓101號舖 電話：2338 5500

【5】李好純——素食下午茶

中式素食餐廳李好純推出「Vegan Par-tea」純素下午茶，有八款鹹點及甜點，而且是蛋奶素。英式鬆餅配有自家製山楂醬、芝麻醬，另有甜品桂花糕及紅棗糕。鹹點方面則有咖喱木薯片、XO醬煎腸粉等菜式，十分中式！

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李好純 地址：中環威靈頓街198號The Wellington地舖 電話：2881 1811

【6】The Envoy——點心紙形式挑選餐點

The Envoy的下午茶「點心紙」上有14個選項，客人可以自行挑選6款，全部挑選鹹點都可以，鹹點包括豬肉炸春捲、松露意大利香腸三文治等！包餐飲可選咖啡或茶，或可加40元在餐廳四杯精選特調咖啡中挑選一杯。

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The Envoy 地址：中環皇后大道中74號中環石板街酒店3樓 電話：2169 3311

【7】Mango Tree——泰式下午茶

Mango Tree Elements的泰式下午茶，可以選擇只叫鹹點、只叫甜點或兩款都點的Combo Set。鹹點有牛肉沙爹串燒、蝦多士、迷你咖喱農夫包等，超適合不喜歡甜點的人！更附兩杯指定泰式特飲，價錢也十分相宜最平138元就可以吃到二人份！

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Mango Tree Elements 地址：尖沙咀柯士甸道西1號ELEMENTS圓方金區2樓2032號舖 電話：2668 4884

【8】點茶公館——中式甜點、點心下午茶

荃灣南豐紗廠最新進駐的點茶公館，推出199元兩位用的點心、甜點下午茶，更有多款飲品可選！當中黑天鵝芋角、幾近絕跡的菲林卷芝麻糕都是必吃！

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點茶公館 地址：荃灣The Mills南豐紗廠1樓109-110號舖 電話：3169 6688

【9】An Nam——越南風下午茶

安南下午茶下層、中層擺放了多款鹹點，包括柚子海鮮沙律、鮮蝦豬肉米紙卷、脆炸南乳雞翼及西貢蝦多士等越南風菜式，另有少量越南甜點。而飲品則有越南滴漏咖啡或越南特飲。

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An Nam 地址：九龍塘達之路80號又一城L1層20號舖 電話：2866 2803

【10】寬巷子——打邊爐都有三層架

你無睇錯！打邊爐都有下午茶！台北。寬巷子香港分店推出打邊爐火鍋下午茶！最特別是肉類會切成薄片並捲成玫瑰花形狀，並放在三層架子上，打卡必備！

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台北。寬巷子 地址: 尖沙咀海港城海運大廈地下 OT G57舖 電話: 3188 2840

【11】Rosewood Holt’s Café ——點心下午茶

香港瑰麗酒店除了The Butterfly Room的西式下午茶，其實另一間餐廳Holt’s Café都有推出點心下午茶，十分適合不愛甜點的大家！

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Rosewood Holt's Café 地址：尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside 香港瑰麗酒店2樓 電話：3891 8732

【12】炊公館——點心下午茶

尖沙咀的炊公館有落地大玻璃可以觀賞180度海景，推出的下午茶點心拼盤十分適合不嗜甜的人！下午茶餐點當中，必須一試阿一招牌原隻鮑魚酥！

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【13】St Regis——可選全部鹹點

瑞吉酒店Thr Drawing Room的下午茶一向十分受歡迎，以餐車推至客人面前，讓客人自選餐點。正常來説，酒店會安排客人選擇一半甜點、一半鹹點，但假如大家不愛吃甜點，其實全數選擇鹹點都可以！

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香港瑞吉酒店 地址：香港灣仔港灣徑1號 電話：2138 6888

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😋同場加映：全球盒裝即食麵Top10😋

除了香港即食麵外，早前即食麵達人亦公佈了2021年必食的10款盒裝即食麵，分別來自台灣、香港、日本、馬來西亞、印尼及內地品牌，當中台灣有四款入榜，成為贏家。由謝霆鋒研發的「鋒味拌麵」是唯一上榜的香港牌子，不過現時只能在台灣買到。想知日本哪款即食麵唯一上榜，立即按圖睇睇2021年必食10大即食麵😋👇👇

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😲😲😲 同場加映：全球10句性暗示說話 😲😲😲

在韓國，即食麵其實是性暗示的一種，邀請對方到家中食麵代表了希望與對方共度美好的一夜。記者為大家拆解全球各國的10個性暗示，包括台灣、日本、韓國、泰國、美國等地，如果聽到對方跟你說這些句子，通常都不單純！立即按圖睇睇全球10大性暗示句子😨👇👇

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