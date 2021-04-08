撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-04-08 19:15

無論到草地郊遊野餐，或是戶外燒烤聚餐，要準備的東西都不少。想一次過買齊所需物品，主打平價用品的$12店可能是個好選擇。《香港01》旅遊頻道記者精選了34款郊遊好物推介給大家，包括準備食物的保溫用品、方便使用的即棄餐具、夏日防蚊及消毒物品等等，不想帶漏必備用具就參考下文吧。 （下列產品款式以發稿日為準，最終安排視乎個別商店而定）

《香港01》旅遊頻道記者於荃灣麗城的AEON Living Plaza分店走勻全場，精選出30款郊遊必備好物。（香港01圖片）

野餐美食法寶

去郊遊野餐的重點在於食物，在選擇攜帶甚麼食物，到家中製作及路途中保溫時，都需要不少用具，這裡推介15款用品給大家。👇👇👇日本流行用一種工具為便當食物抗菌！按圖看得意食物製作工具、保溫袋、水樽等用品👇👇👇

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即棄方便餐具

喜歡方便的人士則推介以下11款即棄食具，用完都不用洗，包好便可以扔掉。👇👇👇部分有獨立包裝更衛生！按圖看即棄杯碗、食物袋、餐紙等等👇👇👇

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夏日必備用品

而野餐用品方面，其實不只野餐墊！如果夏天去，更應該準備定防蚊及消毒用品，令自己不會被郊野出現的大自然問題影響心情。以下推介8款好物。👇👇👇還有郊外遊戲玩具好推介！按圖看防蚊、消毒等實用好物👇👇👇

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🏕️同場加映1：荒謬露營行為事件😂

新手露營很多事不懂，結果可能做出不少荒謬行為。以往香港都曾有令人不可置信的營友經歷，這裡就看到其中7件事件。👇👇👇為何被蚊叮都要報警？按圖看7件露營膠事👇👇👇

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🍱同場加映2：Donki小食排行榜🍱

日本人氣雜貨店驚安之殿堂（DonDonDonki）日式小食多籮籮，哪款才是最受歡迎？👇👇👇按圖看港人票選至愛小食👇👇👇

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