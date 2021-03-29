撰文： 愛Pepe三千 最後更新日期： 2021-03-29 17:56

Hotel ICON唯港薈的自助餐在本港都算名列前茅，所以吸引不少人光顧。撞正推出自助餐優惠，更是全場滿座，但如果多人到似「難民營」你又會不會去？

（Facebook截圖）

Hotel ICON最近推出牛味無窮假日早午餐，主打和牛美食，原價一位$760，在特定日子有8折優惠。不過未知是否客人多的關係，安排客人坐在Ballroom用膳，場地擠迫又無社交距離可言，完全沒有歎Brunch的感覺，但優惠價後埋單都要近$700，令試過的網民「Triuo Taka」大叫中伏！「Triuo Taka」在Facebook群組「香港自助餐夾食集中討論區 hk buffet group」分享自己中伏體驗，力數7宗罪，點擊圖片睇睇事主分享 👇👇

+ 14 + 14 + 14

原來網民「Triuo Taka」並非中伏第一人，不少網民留言分享自己中伏經驗，亦批評這個和牛自助餐根本不值$700，點擊圖片睇睇網民有乜講 👇👇

+ 3 + 3 + 3

😱😱😱 同場加映：酒店透明玻璃浴室5大功能 情趣以外更可救命 網民分享爆笑經驗 😱😱😱

「透明浴室真的很有情趣嗎？」相信這也是不少人好奇的問題，透明浴室的功能原來不只增加情侶間的情趣，更重要是酒店或旅館本身的考量？想知原因，點擊圖片睇睇透明浴室5大功能 👇👇

+ 3 + 3 + 3

至於網民對入住有透明浴室的酒店房又有什麼反應？立即點擊睇全文 👉👉酒店透明玻璃浴室5大功能 情趣以外更可救命 網民分享爆笑經驗