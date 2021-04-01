撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-04-01 13:38

去Staycation都是想享受，但當自助餐都Full book到要開Ballroom做用餐區，你又會否覺得無度假的感覺呢？有網民分享在香港海洋公園萬豪酒店的用餐經歷，指在Ballroom食自助早餐有茶樓的感覺，你又有沒有這感覺？

網民「Lester T. Wong」在Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」分享在香港海洋公園萬豪酒店食自助早餐的經歷，只有一句留言：「第一次茶樓feel食自助早餐。」

（Facebook截圖）

根據「Lester T. Wong」上載的相片所見，海洋公園萬豪酒店將Ballroom改成用餐區，放滿2人或4人枱。而要去餐就必須行到外面兼要排長龍，難怪有網民指「好似大陸啲酒店！」點擊圖片睇睇自助餐現場情況 👇👇

港人對Staycation需求越來越大，但不少酒店的硬件配套未足以容納大量客人，最終酒店開Ballroom做自助餐用餐區的情況頻頻發生。開Ballroom做自助餐有好有不好，點擊圖片睇睇網民有乜講 👇👇

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另一邊廂，Hotel ICON唯港薈早前推出和牛自助餐，亦因為太多人被嘲似「難民營」，中伏後的事主力數和牛自助餐的7宗罪，點擊圖片睇睇事主分享 👇👇

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