撰文： 愛Pepe三千 最後更新日期： 2021-04-16 18:17

「譚仔雲南米線」（下稱譚仔）及「譚仔三哥米線」（下稱三哥）紮根香港逾20載，除了「勿演畜牲懶肉」等譚仔姐姐的地道「譚仔話」，當然不少得風靡大家的土匪雞翼。譚仔申請上市成為全城熱話，《香港01》飲食記者整理了譚仔10件事，見證譚仔如何由一間失敗茶記搖身一變成為上市集團。

全港首間譚仔雲南米線於1996年在長沙灣開業。（Google Map截圖）

譚仔最大的成就，相信除了令「譚仔話」變成重要的廣東話文化之一，亦為米線引入了辣度制度。客人可隨自己喜好選擇食材和湯底的客制化模式，亦令譚仔和三哥米線成功奠定米線一哥地位，難怪多年來吸引大班擁躉。

但吃了多年譚仔或三哥，大家知道為什麼最愛的土匪雞翼只有單數嗎？譚仔發跡前身居然是茶記？關於譚仔米線10件事你知道幾多？點擊圖片睇睇 👇👇

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譚仔的食材那麼多，就算是同一價錢的食材都有多種選擇，但如果想食得健康應該吃什麼好呢？讓註冊營養師謝詠瑩（Gloria）為大家揭開譚仔米線配料的熱量排行，點擊圖片睇睇 👇👇

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