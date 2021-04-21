撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-04-21 19:32

巴士車資加價後，連街渡收費都宣布加價。來回馬料水至東平洲的票價將於5月1日起調升逾一成至$100來回，但竟有不少網民支持加價！《香港01》旅遊記者另外整理去東平洲郊遊必經9大食玩推介，讓大家能輕鬆跟著打卡及尋找美食。

交通成本增加會否減低大家對郊遊的意欲？運輸署發出通告，翠華船務營運的3條街渡航線將於5月1日起加價。而進出離島熱點的東平洲航線亦大幅加價，來往馬料水至東平洲的成人來回街渡票價，將由$90增至$100。

馬料水至東平洲的航線只得一間公司營運。（Instagram @felix85713）

東平洲位置偏遠，一直以來只有一間公司營運街渡服務，更只在星期六、日及公眾假期才有服務。對於今次加價，不少人竟表示支持。有山友就表示寧可街渡加價，都不想街渡執笠。亦有網民表示：「來回3個鐘船程，$100都接受到啦，去一次東壩都唔止呢個數」、「東平洲來回$100唔算貴啦」等。

😍東平洲一日遊9大食玩推介

東平洲屬於世界地質公園之一，有本港最年輕的岩石，但都有約5500萬年歷史。有如書本一樣的頁岩、多樣的地貌景觀、豐富的海洋生態等，令東平洲成為香港最佳的地質寶庫。

去到東平洲更不能錯過3大地質景點：更樓石、龍落水及斬頸洲。島的東西兩邊有兩條山徑連接，另有一條環島郊遊徑沿海岸設計，是不少遊人走訪東平洲會選擇的路線。只要跟著環島郊遊徑遊走，就能經過所有景點，點擊圖片睇睇9大食玩推介 👇👇

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⛴交通

於港鐵東鐵線大學站B出口步行15分鐘至馬料水碼頭，乘搭街渡前往東平洲，航程約為1小時40分鐘。由於入東平洲的船班次稀少，大家記得留意船程表。

圖為未顯示5月1日起加價之船程表資料。（運輸署網頁截圖）

逢星期六只有上午9時及下午3時半的班次由馬料水開出，離開只有下午5時15分的班次由東平洲開出。逢星期日及公眾假期更只有上午9時的班次由馬料水開出，下午5時15分有班次由東平洲開出。

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