撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-04-22 18:11

【IG打卡 / 本地打卡 / 文青打卡】蘋果（Apple）發布會2021剛在香港時間4月21日凌晨舉行，發布會上出現了港人非常熟悉的彩虹村作示範wallpaper，香港景點今次可算是揚威海外！其實除了彩虹村，全港還有不少絕美屋邨，打卡必去！

蘋果（Apple）發布會截圖

自從疫情爆發，不能飛往外地旅遊之後，港人都轉戰本地景點，連屋村都成為文青打卡熱點！除了在蘋果發布會上出現的彩虹村，香港還有不少 IGable 的屋邨，就讓《香港01》旅遊記者為讀者們整理本港7大絕美屋邨，一起拍出充滿本土特色的靚相吧👇👇👇

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😎同場加映1：盤點大排檔8大必叫美食 炒蜆與炸蠔餅外 網民：最後一樣最重要😎

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🤣🤣同場加映2：熱數8個旅遊地點去完一次絕不翻叮 網民：巴黎超臭、韓國悶到嘔 🤣🤣

香港人出名熱愛旅遊，一年飛兩三次是常識吧，然而有些地方卻被港人嫌棄，去完一次就拒絕翻叮！有網民以「邊個國家係去完一次旅行以後都唔會想再去？」為題展開討論，熱數出8個「無下次」的旅遊熱點地方，最後一個包你同意！👇👇

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