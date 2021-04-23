撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-04-23 17:06

【太安樓/ 西灣河美食 / 掃街推介】說到掃街天堂，除了葵廣，不得不提還有西灣河的太安樓，更有西灣河小士林之稱。最近太安樓新開了一間人氣生煎包店，日賣3000件，大排長龍！《香港01》飲食記者為大家搜羅了太安樓7間掃街必食人氣店，全部 $40樓下，CP值高！

【1】小老板：日賣3000件生煎包

這間人氣生煎包店本身在北角開店，7年以來人龍不絕，今年3月更在太安樓開第一間分店，每朝早上都引來街坊排隊！傳媒曾報道，生煎包所用的麵種，前一晚便要做好等過夜發酵，第二朝7時師傅便回鋪準備，確保顧客食到的生煎包新鮮熱辣！👇👇👇想知道小老板生煎包賣幾錢？還有什麼出色的上海點心？即睇下圖👇👇👇

小老板 地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下A72A號舖

【2】海南雞專門店：太安樓名物

說這間海南雞店是太安樓的靈魂一點都沒有誇張！無論是lunch time還是晚飯時間，長期都有條長長人龍，雖然近來加了價（但仍然很平），街坊都表持支持，皆因海南雞水凖高、味道好！這裡獨沽一味只賣海南雞飯，👇👇👇想知價錢幾多？街坊又有什麼食評？立即點擊下圖👇👇👇

海南雞專門店 地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下A32B號舖

【3】來來小吃店：消暑手工芋圓

夏天熱辣辣當然要食涼浸浸甜品！來來小吃店同樣都是太安樓的人龍站，主打台式糖水，看相片都知碗碗份量十足！街坊推介天氣熱時點仙草冰，冰用仙草製作，味道濃郁，即使冰溶化了味道都不會變淡。👇👇👇想知道仙草冰、燒仙草還有其他甜品幾多錢？街坊有什麼推介必吃？立即點擊下圖睇埋menu👇👇👇

來來小吃店 地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓第二街A33B號舖

【4】艾·蜜思手抓餅：罕見紫薯味餅皮

這間手抓餅有多款口味選擇擇，餡料除了必點的芝士外，還有火腿、煙肉粟米等，牆上貼了26款推介配搭，選擇困難症辛苦了（笑）。這間手抓餅店最特別的地方是是餅皮，除了原味還有紫薯味，打卡度高！👇👇👇想知價錢幾多？街坊又有什麼推介餡料配搭和食評？立即點擊下圖👇👇👇

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艾·蜜思手抓餅 地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下A3-A7號地舖

【5】魚蛋佬：惹味沙嗲醬

這檔魚蛋並不是特別爽口彈牙，人氣的原因是其沙嗲汁非常出色！有網民分享，這檔魚蛋的沙嗲醬汁好味到，童年吃過一次後，長大後都一直記住這味道！店面非常細間，很容易走漏眼，不過看到店前的長龍就知道無去錯地方。👇👇👇想知價錢幾多？魚蛋以外還有什麼好吃？提提你，店鋪比較晚才開門，想知幾點營業？立即點擊下圖👇👇👇

魚蛋佬 地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下A28號B舖

【6】太安樓牛雜：乾淨又入味

食牛雜最怕有內藏古怪異味，這間店把牛雜洗很乾淨之餘，更非常入味！餐牌非常多選擇，由牛肚、牛膀、牛筋、蝴蝶腩、牛心腚，到豬腸、豬肺都有！最驚喜是連柚皮都有，除了某些酒樓，基本上小食店柚皮已絕跡。👇👇👇想知一碗和散叫價錢幾多？街坊又有什麼心水推介？立即點擊下圖👇👇👇

太安樓牛雜 地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓第二街A31B號舖

【7】娥姐粉菓：皺皮雞蛋腸

一般講起腸粉，大家都想起白色滑溜溜那種，其實以前街頭小吃還有一種皺皮腸粉，同樣皮薄餡靚！來娥姐粉菓一定要試的是即叫即蒸皺皮雞蛋腸，其他地方少見，配上葱花及甜豉油，再加上幾滴辣油，一個可以食完一整份！👇👇👇想知道雞蛋腸賣幾錢？還有什麼出色的小食？立即點擊下圖👇👇👇

娥姐粉菓 地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下A01舖

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