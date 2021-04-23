撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-04-23 06:00

「你過得幸福嗎？」不同人有不同答案，但原來都有個客觀標準，聯合國可持續發展行動網絡（SDSN）早前公布2021年度的《全球幸福指數報告》（World Happiness Report），全球最幸福的國家來自歐洲，已經4年蟬聯！香港今年亦比去年微升一位。

香港今年在《全球幸福指數報告》中微升一位。 (Florian Wehde /Unsplash)

《全球幸福指數報告》調查了149個國家及地區，按各地的人均GDP、社會保障、預期健康壽命、社會自由、慷慨度及對腐敗的認知等等多個指標作出綜合排名，想知道港人熟悉的地區以及頭10位排名，立即點擊👇👇👇

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😎同場加映1：盤點大排檔8大必叫美食 炒蜆與炸蠔餅外 網民：最後一樣最重要😎

有網民以「去大排檔有咩係必嗌？」為題在討論區展開討論，《香港01》飲食記者整理當中8款最受歡迎的美食，最後一樣每個去到必定會嗌！點擊下圖看看中有無你心水 👇👇

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🤣🤣同場加映2：熱數8個旅遊地點去完一次絕不翻叮 網民：巴黎超臭、韓國悶到嘔 🤣🤣

香港人出名熱愛旅遊，一年飛兩三次是常識吧，然而有些地方卻被港人嫌棄，去完一次就拒絕翻叮！有網民以「邊個國家係去完一次旅行以後都唔會想再去？」為題展開討論，熱數出8個「無下次」的旅遊熱點地方，最後一個包你同意！👇👇

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🤤🤤🤤同場加映3：「如果一生只能吃一種食物」外國網民票選20強 薯條炸雞排第幾？🤤🤤🤤

「如果你一生只能食一樣食物，你會選什麼？」相信不少人都問過自己這個問題，不不知道你的答案和全球網民的選擇是否相同？外國網站Ranker最近跟據全球304,400票，得出「一生人只能吃一種食物排名榜」，冠軍實至名歸，朱古力、薯條等很多人的至愛又排第幾？👇👇即刻睇你心愛的美食是否上榜👇👇

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