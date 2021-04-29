撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-04-29 07:00

雪糕產品選擇多籮籮，不想中伏的話，不如參巧網民意見！《香港01》飲食頻道記者參考網上關注組的網民分享及評語，綜合出5款話題度最高的人氣冰品，大部分便利店買到！ （下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別商店而定）

Facebook群組「香港雪糕關注組」現時有約三萬五千位成員，交流各式雪糕、冰條、新地等冰品資訊。（香港01圖片）

香港雪糕關注組5大話題冰品

潮流興加入各個美食「關注組」，發動香港各區網民的力量尋找隱世而又高質的美食！在facebook「香港雪糕關注組」中，不少網民瓹窿瓹罅尋找好吃雪糕，有的在便利店找到日本直送的高質班戟雪糕，有的在放題店找到令人驚喜的港產海鹽雪糕。

在大眾吹捧之下，有產品如班戟雪糕就曾經引起搶購潮，掃清全港便利店！有網民甚至要留電話給店員，才能成功「捕」到返貨時間。👇👇👇班戟雪糕非最難買？按圖看5款推介雪糕之中哪款更難找👇👇👇

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🤤同場加映1：全港最正雞蛋仔🤤

雞蛋仔是香港馳名中外的「名物」，現時網民追捧的是哪一間？根據網上關注組分享，推介6間最當紅的人氣雞蛋仔店！👇👇👇最紅「豬柳蛋」雞蛋仔有幾吸引？按圖看其中2間雞蛋仔店介紹👇👇👇

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🚤同場加映2：避開人潮去郊遊🚤

香港還有很多隱世郊遊好去處，例如以下推介的外島，自行租艇、租水上的士便可到達👇👇👇按圖看景色有多美👇👇👇

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