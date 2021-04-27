撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-04-27 06:25

荃灣新建成的單車徑4月27日開通了！《香港01》旅遊頻道記者實地視察，帶大家看看全新「單車匯合中心」的3大設施。再推介一日遊5大食玩買好去處，遊海濱、逛百貨、歎隱世美食，大家可能意想不到連去食平價米線都有無敵海景位！ （下列設施及產品款式以發稿日為準，最終安排視乎個別場所或商店而定）

荃灣單車徑正式開通

荃灣海濱早於2018年開始圍封，進行由青荃橋至灣景花園的單車徑工程，近日終於完成，並於4月27日正式開通！單車徑並不長，只有2.3公里，是荃灣至屯門單車徑的首個開通路段，設有「單車匯合中心」，方便踩單車人士休息。👇👇👇想知有甚麼設施？按圖看記者實地拍攝照片和全段路線藍圖👇👇👇

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據記者觀察，新單車徑附近未設有租借單車處，而且路段較短，徒步半小時左右都行得遠。若果自己沒有單車又想到單車徑遊覽，在單車徑旁的行人路散步兼賞景都可以。以下推介5個附近的好去處給大家。

【第一站】全港最靚海景位歎米線@譚仔三哥米線

荃灣海濱有一個「名物」，就是全港最靚「譚仔海景位」，網民曾經笑言想預約位置，在情人節與伴侶撐枱腳！其實這個「海景位」就位於遠離港鐵站的麗城薈商場，因此平時較少人特意去打卡，不過只要沿新單車徑走，就一定會經過。👇👇👇想以此為一日遊起點，教你交通方法！按圖看最浪漫米線店打卡靚相👇👇👇

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譚仔三哥米線 地址：荃灣青山公路625號麗城薈三期地下40-43號舖 營業時間：11:30am - 9:00pm

【第二站】尋立體癲噹打卡@海濱長廊

毗連單車徑的荃灣海濱長廊，近麗城花園一段還有另一個可愛打卡點，聯乘了本地插畫人物「癲噹」設立「維港癲噹開心村」立體打卡裝置！十分適合親子去散步影相，還可以在首個「無欄杆海堤」欣賞藍巴勒海峽和對岸青衣美景，觀賞日落亦得。👇👇👇有一個打卡位在海邊？按圖看4大癲噹打卡位靚相👇👇👇

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【第三站】驚安之殿堂尋寶@海之戀商場

一路沿海傍向南走，就會到海之戀，必逛商場內的DON DON DONKI（驚安之殿堂）尋找心水正貨，多款來自日本的零食、便當、口罩、護膚品、寵物用品等任均選擇。還特別地設有美食廣場部分。👇👇👇荃灣店特別設有美食廣場！按圖看店內6間餐廳推介👇👇👇

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DON DON DONKI 地址：荃灣區大河道100號海之戀商場2樓 營業時間：上午9時至凌晨1時

【第四站】平民海景健身室@荃灣體育館

再向南走，經過了渡輪碼頭，就到荃灣公園廣場，這裡的區內人氣親子好去處，有多個室外遊樂場、瀑布公園等。而且這裡的康文署體育館坐落海濱旁邊，最吸引是位處4樓的健身室，只需$7起便可以入內，望住海景做gym！👇👇👇如何才可以入內參觀或做gym？按圖看荃灣公園及荃灣體育館簡介👇👇👇

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荃灣體育館 地址：荃灣永順街53號 電話：2392 9570

【第五站】隱世高質蛋撻店朝聖@海濱美食

來到單車徑尾段的海濱花園，必食超神秘隱世蛋撻！近期此店大受Facebook群組「香港蛋撻關注組」網民追捧，讚歎其蛋撻皮薄餡靚脹卜卜，而且價錢只售$3.5，相當抵食！👇👇👇網民因一個原因嘲笑是「佛系蛋撻店」？按圖看食物推介👇👇👇

海濱美食 地址：荃灣怡樂街2-12號海濱花園D平台1樓S7號舖 營業時間：11:30am – 6:00pm（逢星期二及星期日休息）

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🥤同場加映1：掃街飲品熱量排行榜🥤

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