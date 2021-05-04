露營用品｜必帶4款小裝備實用度滿分　更瞬間提升野外露營氣氛

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-05-04 17:30

經歷一年多無法去旅行的日子，香港人都轉戰郊外露營，來個兩天一夜的「輕旅行」！ 除了基本的帳篷和煮食工具，想來一次愜意的露營體驗，一定要收藏今次介紹的必備小物，瞬間提升露營質感，令氣氛升溫之外，還十分實用呢！

1. 露營燈—提升浪漫溫馨氣氛

露營怎能缺少一盞特色又復古的汽油瓦斯燈？野炊時點亮油燈，溫暖的火光伴隨裊裊炊煙，增添露營氣氛，讓大家享受溫馨時光。

復古油燈是露營的最佳點綴。（takasix_333camp@IG）

可調節亮度：Captain stag 瓦斯氣氛燈 UF-19$620

比起光管，瓦斯油燈亮度柔和，不會影響其他營地使用者和動物，最好購買有調節亮度功能的款式，例如韓國製造Captain stag 瓦斯氣氛燈 UF-19便附有調節輸出功率的轉環設計，隨時改變亮度，適合煮食、遊戲和深夜聊天等不同場合。

Captain stag 瓦斯氣氛燈 UF-19 $620

2. 串旗掛飾—大玩印第安民族風

一串串彩色旗子輕如鴻毛，帶去露營卻立即轉換風格！近年大熱的印第安民族風、波希米亞針織風，你都可以帶上幾串彩色旗子或捕夢網，在云云帳篷中打造特色營帳，這樣就不怕找不到自己的家啦！營地燈火不足的話，建議搭配串燈使用，效果更美，也方便晚上辨識自己的帳篷。

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3. 露營椅—突顯個人風格

露營椅可謂入門級的裝備，基本人人都應有一張，但如果想畫面更IGable，不如物色一張有特色設計的椅子，展示你的個人風格！

4. 吹氣梳化—為露營裝備升級

進階版露營裝備——吹氣梳化！雖然香港露營美學文化不如台灣和日本成熟，展開吹氣梳化時或會令旁人側目，略嫌誇張，但吹氣梳化實在太舒適，窩著一整天也沒問題，而且收納後非常輕便，以露營裝備來說可謂性價比超高呢！

來個豪華版露營（glamping）吧！（ching1006@IG)

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/04）

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