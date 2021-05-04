撰文： 愛Pepe三千 最後更新日期： 2021-05-04 07:00

【那些本土味#13】工廈樓上舖越開越多，去年亦有一間小店二手懷舊雜貨小店Vintage Campus進駐南豐紗廠附近工廈，有大量古物留待大家去尋寶！男生最愛的He-Man、任天堂Game & Watch、塑膠公仔等通通都可以在此找到！大家更能與店主交流，了解每件玩具後的故事，有如走進了玩具歷史博物館！

踏入約100呎、被玩具包圍的空間之中，彷彿走進了個玩具歷史博物館……這裡是由喜歡收藏玩具的店主Alan和太太，於2020年8月在荃灣工廈裡開了售賣各種本地及外地玩具與收藏品的小天地。

小時玩玩具，大時儲玩具

店主Alan自小受父親熏陶，因此特別喜歡玩具。Alan坦言寡言的父親甚少與他說話，但只要他奪得好成績，父親就會送他玩具，亦會不時帶他到百貨公司看玩具。父親對Alan的愛，都是以玩具作傳達的渠道。

Alan拿起一隻滿是鏽漬的小鐵船向記者表示：「這是我爸爸與我之間的玩具回憶。」Alan提起父親首次向他出動說起的玩具，就是手上的蒸汽鐵皮船。入到廚房，把鋅盤裝滿水，點著蠟燭，船就自己向前移動，那就是兩父子的快樂回憶。

深受父親儲物及玩玩具的影響，Alan亦有了儲玩具的習慣，但沒想到長大後，因為父親與世長辭所留下的舊物，加上疫情令全球運輸業癱瘓，令他和太太開闢了這個工廈中的古物小天地，為舊物尋找知音人。

放在店門口，由紐約來到Vintage Campus的玩具反斗城Geoffery是Alan近期很喜歡的公仔，不過Alan已講明不會賣，最多只能幫客人找同款公仔。如果客人有特別想要的古物，只要開口，店主Alan也會「代客尋寶」。（李琬瑩攝）

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以玩具打開話匣子

上古物店不知如何打開話匣子？不妨留意有沒有自己回憶中的玩具，當然還可以留意古物上的製造地、玩具精細度、價錢標籤等，只要你肯開口，Alan都很樂意與你分享玩具背後的歷史故事。

在這裡，你可以隨手觸碰那些古物和玩具，加上店主Alan和太太與你分享古物的故事，就像走進了玩具歷史博物館之中，滿載而歸。Vintage Campus麻雀雖小，五臟俱全。約100呎的範圍裡放滿不同年代出產，過千件來自香港和世界各地的古物。大家只有細心留意，必定能成功尋寶！

Vintage Campus 地址：荃灣沙咀道45至53號荃運工業中心1期5樓F1室 營業時間：星期一至六 14:00-20:00（星期三及日休息） Whatsapp查詢：65930372 備註：到訪前請先致電或Whatsapp查詢，以免撲空。

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