撰文： 愛Pepe三千 最後更新日期： 2021-04-20 18:01

一直有句話叫「3年一個Gap（代溝）」，當一班00後都漸入職場，連90後都變「老嘢」。有網民就在討論區分享與00後去飲茶，但00後卻不明職員捧點心叫賣的情況，又笑舊時推點心車的做法，令該網民不明所以。老一輩或許真的不明，但其實一句話就表現你與00後有年代差。

網民「微薯」在「香港討論區」撰寫帖文，表示早前與一班00後去飲茶，見到有酒樓侍應托住一盤煎堆、春卷等叫賣。或許這班00後沒有經歷過舊式酒樓的年代，以為點心都是剔點心紙就有，其中一個00後就說「乜家下酒樓真係好唔掂咩？要人手出嚟叫賣？」樓主便向他們說明以前酒樓的情況：「有人叫賣唔出奇，以前點心車都差唔多，仲要邊行邊叫。」3個00後聽完樓主說明便笑了，說「乜年代呀？仲點心車，又推嚟推去，叫嘢食係唔係截的士咁截呀？」

很多人以前都經歷過酒樓侍應推車和捧點心叫賣的情況，但不知何時開始很多酒樓轉為用點心紙落單。（資料圖片）

樓主對於00後的笑位感到大惑不解，認為以前的酒樓都是這樣，每逢點心車推出都會有大班人衝上去取點心，慢一步都可能無得食。經歷不同年代，大家對飲食文化的認知都有所不同，《香港01》飲食記者精選9句與食有關的說話，全部能看出大家與00後有年代差 👇👇

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