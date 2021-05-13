撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-05-13 12:24

《香港01》飲食記者精選5月最新10款抵食優惠，有輕食、有甜點，包括Movenpick雪糕、Paul Lafayet法式焦糖燉蛋、Godiva朱古力飲品等，低至半價。快餐店KFC和麥當勞推出的新品「美祿鬆餅」和「吉列脆雞飯Tastic」都有優惠！ （下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別餐廳／商店而定）

是次精選的10間商店包括Movenpick、Godiva、Paul Lafayet、Starbucks、馬莎Marks & Spencer、驚安之殿堂DonDonDonki、麥當勞McDonald’s、肯德基KFC、繼光香香雞及Kimchi Factory。

可以低至5折買法式焦糖燉蛋、75折歎朱古力軟雪糕、$10買韓式泡菜等。而KFC最新推出的2款美祿鬆餅原價$12，有方法可以$4就吃到！👇👇👇按圖看教你如何拎到10間食店抵吃優惠👇👇👇

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🥤同場加映1：最甜汽水是哪款🥤

超級市場、便利店內汽水款式眾多，哪款含糖量最高？記者就營養標籤上的含糖量和熱量進行比較，發現有1款甜度比芬達高2.5倍！👇👇👇第一位是韓國出品？按圖看汽水含糖量TOP 17👇👇👇

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最高卡路里是哪款？想看汽水熱量排行榜請按➡️【17款汽水含糖／卡路里比併 可樂熱量第6 榜首糖份比芬達多2.5倍】⬅️觀看全文

📸同場加映2：野生捕獲周潤發📸

記者根據以往發哥的出現足跡，整理出9條經常會去的行山地點路線，讓大家更大機會捕獲合照，發足一年好意頭！👇👇👇除了大帽山，還有哪裡發哥會「老是常出現」？按圖看教你行山路線及交通方法👇👇👇

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