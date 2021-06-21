撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-06-21 19:08

新冠肺炎疫情下，相信不少人都非常掛念日本平靚正的美食！繼日本人氣牛丼連鎖店「すき家」之後，2011年創立的元祖日式燒牛丼飯專門店「東京チカラめし（Tokyo Chikara Meshi）」正式登陸旺角，想食到日本風味的丼飯又多一個選擇！各位日本控，你準備好未？ （下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎餐廳而定。）

香港「東京チカラめし」是日本總公司授權香港公司合作開設的首間海外分店，相信大家最關心的就是過江龍的「還原度」，究竟會不會通宵營業？白飯任裝、投幣式食劵機等服務又有幾貼近日本分店？《香港01》飲食頻道記者率先到香港分店實試👇👇👇即拉落下文睇正式開幕日期和新店開張限定優惠！👇👇👇

元祖日式燒牛丼飯專門店「東京チカラめし（Tokyo Chikara Meshi）」正式登陸旺角。（龔嘉盛攝）

還原日本地道風味？記者實試招牌牛丼食後感

有「燒牛丼元祖」之稱的「東京チカラめし（Tokyo Chikara Meshi）」在日本擁有超過45年歷史，主打用鐵板即叫即燒的平價日式燒牛肉丼及豚肉丼，現時在東京、大阪及千葉縣設有分店。首間海外分店選址香港，並於2021年6月22日在旺角The FOREST正式開幕！香港分店提供多達35款丼飯定食，與日本分店的種類差不多，惟不設「白飯任裝」服務，想添飯就要加多$10。👇👇👇記者今次實試招牌牛丼，即按圖睇食後感及精選丼飯定食👇👇👇

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跟足日本做法即叫即燒 店員教路3大美味升級貼士

有別於傳統汁煮牛丼，店內所有日式燒肉丼均以鐵板即叫即烤，跟足日本總店做法，使用特製蒸烤器以「半蒸半烤」方式，務求將肉汁完美鎖住！店員更教了三個小貼士，令你享用日式丼飯時的美味可以進一步提升！👇👇👇即睇店員教路3大美味升級貼士👇👇👇

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QR Code快速下單 新張期內限定優惠

香港分店使用QR Code下單系統，雖然未有「神還原」日本店的投幣式食劵機，但是勝在方便快捷！而且，在新店開張期間可以在2021年6月26日（星期六）至7月13日（星期二）期間，以優惠價每碗港幣55元，享用比正常分量增量近60%的重量級牛肉飯或重量燒豚肉飯！👇👇👇

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根據日本媒體PR Time報道，日本「東京チカラめし」總公司授權香港千源集團有限公司在旺角開設首間海外分店，展開「將美食的力量帶到全世界」的計劃，並有意將專營權擴展至世界各地，香港區則暫時未有計劃開設其他分店。

東京チカラめし Tokyo Chikara Meshi 地址：旺角奶路臣街17號The FOREST地下G8號舖 營業時間：上午10時至晚上10時

同場加映：全港10大燒肉放題推介😍

燒肉放題｜很多人都喜歡是日式燒肉，最抵食當然就是放題任食！《香港01》飲食頻道記者精選全港10間$300有找任食燒肉，包括佐賀燒肉谷、和牛燒肉一郎、牛舞、八歌仙、燒鬼、燒肉牛蔵、尚八日式燒肉、安平燒肉、燒魂日式放題及德家日式燒肉店。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，除特別列明，價格未包括加一服務費）

【1】和牛燒肉一郎 —— 佔地7000呎、新幹線送餐

佐敦最近新開一間燒肉店，佔地7000呎，空間寬敞。店如其名，以和牛為主，牛肉顏色粉嫩，油花分佈平均。放題套餐共有6款，可以任食薄切牛舌、牛肋肉角、牛里脊肉、日本產雞腿肉、豚肋肉、海蝦、墨魚、生蠔等美食。餐廳更設有全港首創的燒肉新幹線，智能化送餐，夠晒方便。

😍😍😍想知每位價錢，立即按圖睇睇😍😍😍

和牛燒肉一郎 地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈3樓 電話：2736 8218 / 6613 6688 (Whatsapp)

有間無限時任燒，立即睇睇係邊間👉👉👉燒肉放題$300內10大推介 和牛燒肉一郎任食和牛 燒鬼歎無限生蠔