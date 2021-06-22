撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-06-22 16:58

【童年陰影／電視電影動漫】日前有網民在facebook發文，問有沒有人因影視動漫中某些驚悚的情節畫面，導致現實中也會莫名地抗拒某樣事物的經歷。原來不少網民對於影視中出現的食物都非常有印象，有些更成為童年陰影！

《封神榜》中伯邑考被紂王下令製成人肉丸的一幕是不少90後的童年陰影。（《封神榜》截圖）

近日（22日）有網民在facebook群組「90年代回憶」分享小時候因電視劇或電影的劇情，而抗拒吃某種食物，甚至對某種食物產生陰影！有網民留言分享多套經典電影及電視劇的情節，包括80後及90後都一定不會陌生的《封神榜》，其中將人殺害後製成人肉丸的情節絕對是不少人的陰影，連貌似人肉丸的火腿丸都感到非常抗拒，據說當年更一度令火腿丸滞銷。

🤮🤮🤮究竟邊樣食物令人10幾年都唔敢食！點下圖即睇網民熱數的童年陰影6大食物👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

想知更多高質火鍋店推介，例如粥底火鍋、港式火鍋，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉全港火鍋打邊爐優惠推介 邊間抵食？邊間有特色？｜不停更新

同場加映1：全港16大沙灘水質檢閱

泳季期間，環境保護署會透過抽取水樣本，監測泳灘的細菌水平，根據結果，再根據一個等級制度將泳灘分級。泳灘共分為四級，是根據最近五次水樣本中的大腸桿菌幾何平均值而評定。泳灘水質良好代表大腸桿菌數量每100毫升少於24，亦未能驗出輕微疾病率。水質一般則代表大腸桿菌數量每100毫升25至180，輕微疾病率少於10宗。



《香港01》旅遊頻道記者根據環保署的資料（截至6月8日），整理16個開放予公眾的泳灘的最新水質等級，發現有12個泳灘的水質都達到1級良好級別，當中不少泳灘水清沙幼，環境幽靜，適合打卡影相，甚至可以欣賞日落美景！其中一個泳灘的水質自1999年來長年保持良好級別，而且遊客較少，不會人頭湧湧。

👇👇👇想知網民點樣評價各個泳灘？按圖即睇全港16個開放公眾泳灘水質等級、交通方法👇👇👇

+ 8 + 8 + 8

夏天想感受清澈的水質要去邊個沙灘？立即點擊內文：全港16大沙灘水質檢閱 廈門灣水清見底似度假 有個水質長年1級

同場加映2：網民建議壽司郎／DONKI等7大名店可做死場救星

人氣日本連鎖壽司店壽司郎（Sushiro）近日進駐大埔超級城，成為新界區第二間分店，據悉開幕當天早上10時半已經派完籌並要停止取票，場面誇張，壽司郎的吸客威力可見一斑！近日有連登網民討論壽司郎能否拯救香港的死場（死寂商場），又熱議香港哪些死場適合壽司郎進駐，更熱數7大有潛力的死場救星！

😢😢其中一個眾望所歸的死場曾是港產喪屍片取景地！點下圖即睇全港6大等待被拯救的死場👇👇

+ 4 + 4 + 4

除了壽司郎之外，網民推介N個潛力的死場救星！立即點擊內文：網民建議壽司郎／DONKI等7大名店可做死場救星 挽救全港6大死場