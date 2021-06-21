撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-06-21 19:06

【網購/外國網購平台/iHerb網購】網購平台iHerb向來以平見稱，由零食到個人護理產品一應俱全，價錢平價，加上運輸極快，最快今天下單，後天便收到訂購的貨品，令不少注重健康生活的港人齊齊加入iHerb的網購大軍！最近人氣YouTuber 大J及飲食界YouTuber 肥波分別拍片介紹iHerb網購回來的食品及生活用品，包括多款零食、保健品、個人護理用品及化妝品等，即睇30款高質推介！

（YouTube頻道JASON影片截圖）

近年網購平台iHerb在香港深受歡迎，不少港人在平台上購買外國健康零食、個人護理用品及運動補充品等，由於價格通常比起坊間零售店更便宜，加上不時推廣優惠活動，例如減運費、母親節優惠等，非常抵買。早前YouTuber 大J推介22款保健品及個人護理產品，大部分價格都比坊間便宜，其中不少用品特別適合夏天使用。飲食界YouTuber 肥波也自購多款食品，包括芝士脆片、橙皮朱古力、荷蘭零食等，結果發現大部分零食都非常高質。

👇👇👇想知兩大YouTuber分別推介哪些高質產品？按圖即睇30款食品及生活用品推介👇👇👇

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同場加映1：網民建議壽司郎／DONKI等7大名店可做死場救星

早前人氣日本連鎖壽司店壽司郎（Sushiro）進駐大埔超級城，成為新界區第二間分店，據悉開幕當天早上10時半已經派完籌並要停止取票，場面誇張，壽司郎的吸客威力可見一斑！近日有連登網民討論壽司郎能否拯救香港的死場（死寂商場），又熱議香港哪些死場適合壽司郎進駐，更熱數7大有潛力的死場救星！

😢😢其中一個眾望所歸的死場曾是港產喪屍片取景地！點下圖即睇全港6大等待被拯救的死場👇👇

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除了壽司郎之外，網民推介N個潛力的死場救星！立即點擊內文：網民建議壽司郎／DONKI等7大名店可做死場救星 挽救全港6大死場

同場加映2：網民熱數美食沙漠Top 7

過往馬鞍山被認為是「美食沙漠」之王，香港還有哪些地區被列入「美食沙漠」？由梁祖堯、BabyJohn主持的ViuTV節目《晚吹- 空肚講宵夜》，最新一集（6月16日晚）講起香港的「美食沙漠」，當中提到荔景及將軍澳這兩區也是「美食沙漠」，令不少觀眾及網民都深有共鳴，更紛紛在節目的facebook專頁下踴躍留言。記者整理facebook及連登網民的意見，整理成全港Top 7的美食沙漠，即睇你居住的地區有冇上榜！

😢😢有個地區連外賣APP服務都用唔到！點下圖即睇全港7大美食沙漠👇👇

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