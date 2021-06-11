撰文： 許慧恩 最後更新日期： 2021-06-11 19:17

外國雜誌《Time Out》選出全球30條最型格街道，其中亞洲區僅有3大街區上榜，包括新加坡、日本東京及香港。這次公佈的名單根據一項超過27,000當地人進行的全球調查，邀請受訪者提名市內最精彩的街道。由《Time Out》100多位編輯及專家，在過去一年內考慮該街區的食品、飲品、藝術文化、夜生活及社區氣氛，整理以上資料後為名單排列。

東京的貓街上榜全球最型格街道之一！（Twitter@tokyofashion）

說起最精彩、最型格的街道，你可能會想起歐洲多條充滿歷史氣息的街道，或者充滿街頭風格的美國城市小巷。其實亞洲區也有不少充滿特色的街道，而《Time Out》日前（6月10日）宣布的全球最型格街道名單則有新加坡、日本東京及香港的街道紛紛上榜！

👇👇👇香港哪一條街道上榜？立即按下圖即睇30位名單👇👇👇

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同場加映1：大埔彩虹步道登場！打卡5大好去處

近日大埔太和邨有新彩虹打卡點，其實大埔區還有不少靚打卡地方，《香港01》旅遊頻道記者推介以下5大好去處，有可愛繪本風插畫牆、懷舊建築場景、隱世賞花勝地等。

原來大埔也有懷舊打卡位！前身是舊大埔警署，已有超過120年歷史，活化成綠匯學苑後，仍保留殖民時期建築特色，如瓦片屋頂建築物、紅磚拱廊，還有舊警署監倉設施等等。👇👇古蹟內有人氣打卡餐廳！按圖看開放資料及地址👇👇👇

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大埔一日遊仲有甚麼打卡位？立即點擊內文：大埔彩虹步道登場！打卡5大好去處：紅磚拱廊古蹟、賞花黃金雨

同場加映2：全港最正公眾泳池

夏日炎炎最適合去玩水消暑！不想去沙灘的朋友，不妨去公眾泳池chill一chill！香港有不少交通方便、好玩又風景優美的公眾泳池，一家大細還是三五知己去都啱！早前有網民以「嚴選最正/最垃圾公眾泳池」為題在討論區展開討論，不少公共泳池的設施、環境CP值非常高，想近近哋去游水，總有一個最正公眾泳池在附近！

👇👇點下圖即睇有無去過網民推介9大最正公眾泳池、4個最伏泳池👇👇

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