網民熱數美食沙漠Top 7　青衣、荔景有份　這區連外賣App都唔送！

撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-06-18 07:00

【美食沙漠/食物沙漠/全港美食沙漠】講起香港的「美食沙漠」，你或者會想起馬鞍山、將軍澳，原來不只這兩個地區被稱為「美食沙漠」！日前ViuTV節目《晚吹- 空肚講宵夜》中講起香港的「美食沙漠」，其中也提到將軍澳及葵青區的荔景，令不少網民都深有共鳴！ 作為不少港人默認的「美食沙漠」，近年馬鞍山有不少連鎖食店進駐，「美食沙漠」地位開始動搖。不過香港仍有不少地區深受美食選擇少的困擾，不少網民推舉「連嘢都冇得食」的荔景，更形容為是「食物沙漠」，簡直好似活在水深火熱之中！《香港01》飲食記者整理網民留言，總結全港7大「美食沙漠」！

有網民指荔景是美食沙漠，更將原因歸咎於地理問題！（資料圖片）

由梁祖堯、BabyJohn主持的ViuTV節目《晚吹- 空肚講宵夜》，最新一集（6月16日晚）講起香港的「美食沙漠」，當中提到荔景及將軍澳這兩區也是「美食沙漠」，令不少觀眾及網民都深有共鳴，更紛紛在節目的facebook專頁下踴躍留言。記者整理facebook及連登網民的意見，整理成全港Top 7的美食沙漠，即睇你居住的地區有冇上榜！

😢😢有個地區連外賣APP服務都用唔到！點下圖即睇全港7大美食沙漠👇👇

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同場加映1：2021下半年8大天文現象

2021年香港出現多個天文現象，包括早前吸引不少港人觀看的「超級血月」，吸引不少觀星愛好者及市民觀看。下半年本港有8大天文現象即將出現，其中包括港人最愛的英仙座及雙子座流星雨、木星衝及土星衝等。很多港人喜歡去觀賞流星雨，甚至向流星雨許願，不過有傳言出現流星雨可能是凶兆？

🌖🌗🌘點下圖即睇2021下半年8大天文現象，哪些現象可能是凶兆？👇👇👇

香港下半年還有出現哪些天文現象？👉👉立即點擊內文：2021下半年8大天文現象 月偏食、流星雨是凶兆？這現象6年一次！

同場加映2：《TimeOut》選出全球30條型格街道

說起最精彩、最型格的街道，你可能會想起歐洲多條充滿歷史氣息的街道，或者充滿街頭風格的美國城市小巷，但其實亞洲區也有不少充滿特色的街道。外國雜誌《Time Out》日前（6月10日）宣布的全球最型格街道名單則有新加坡、日本東京及香港的街道紛紛上榜！

👇👇👇香港哪一條街道上榜？立即按下圖即睇30位名單👇👇👇

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究竟香港有邊條街道上榜？立即點擊內文：《TimeOut》全球30條型格街道 亞洲新加坡、日本、香港有街上榜