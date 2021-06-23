撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-06-23 17:48

牛角Buffet近日（6月21日）進駐觀塘裕民坊，繼旺角雅蘭及尖沙咀美麗華分店，觀塘分店成為全港第三間分店，因此吸引不少九龍東居民朝聖。有網民趁機前往朝聖，惟使用牛角手機App遙距攞飛時卻上不愉快事件，令他對牛角的會員制度甚為不滿，更在facebook群組發文批評，惹來不少牛角粉絲鬧爆！

（facebook群組「中伏飲食爆料區」截圖）

有男網民日前（22日）在facebook群組「中伏飲食爆料區」發文，講述用牛角手機App取票，惟期間不斷被金卡會員打尖，等了至少兩個小時都仍未輪到自己的籌號，令他大感不滿！不過有關帖文卻收到不少網民的批評，有人指事主應該預早攞飛，並非怪罪食店的會員制度，「用S飛「打尖」係金卡的會員福利，官方認可」，亦有人直言牛角的會員制是「用錢買時間」，根本稱不上唔公平！

根據牛角的母公司株式会社網站所指，株式会社旗下多間食店設有會員制度，除了基本「銀會員」外，還設有「金會員」，「金會員」可享有堂食正價85折及優先入座。不過要成為「金會員」也並非易事，要累積消費至某個金額才能成為「金會員」！

《香港01》飲食記者以顧客身份致電株式会社客戶服務熱線查詢，對方解釋，當一個金會員優先入座後，職員便會讓下一個普通籌號的顧客入座，並非無限讓金會員優先入座。

😡😡究竟牛角的金會員如何申請、有咩著數？點下圖即睇事件的來龍去脈、網民mean爆留言👇👇

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同場加映1：網民建議壽司郎／DONKI等7大名店可做死場救星

有連登網民以「壽司郎係咪可以救晒全港啲死場」為題發帖，討論在香港開分店總是大排長龍的壽司郎（Sushiro）能否拯救全港的「死場」，引起網民熱烈討論。一眾網民更熱議有潛力的7大「死場救星」，首名上榜的當然是壽司郎，其他「救星」的吸客力也不容小覷，包括風頭正盛的日式超市Donki及日資超市Aeon，令人意想不到的還有一間大型日系時裝店！

😢😢其中一個眾望所歸的死場曾是經典喪屍港產片取景地！點下圖即睇全港6大等待被拯救的死場👇👇

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仲有邊間名店被網民視為死場救星？立即點擊內文：網民建議壽司郎／DONKI等7大名店可做死場救星 挽救全港6大死場

同場加映2：睇《封神榜》怕了火腿丸 茶餐廳白汁有嘔心傳說 6種美食有陰影

有網民在facebook群組「90年代回憶」分享小時候因電視劇或電影的劇情，而抗拒吃某種食物，甚至對某種食物產生陰影！有網民留言分享多套經典電影及電視劇的情節，包括80後及90後都一定不會陌生的《封神榜》，其中將人殺害後製成人肉丸的情節絕對是不少人的陰影，連貌似人肉丸的火腿丸都感到非常抗拒，據說當年更一度令火腿丸滞銷。

🤮🤮🤮有樣食物令人10幾年都唔敢食！點下圖即睇網民熱數的童年陰影6大食物👇👇👇

有種食物令網民多年都有陰影！立即點擊內文：睇《封神榜》怕了火腿丸 茶餐廳白汁有嘔心傳說 6種美食有陰影