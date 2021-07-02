撰文： 文紀喬 最後更新日期： 2021-07-02 17:54

那些年吃過的學校飯盒出名難食！所以有好多家長都寧願帶飯。但帶飯就一定好食？最近Facebook群組《90年代回憶》就有網民討論小學時的帶飯回憶。本文整理了網民分享7個帶飯回學校的窩心回憶，當中有很多經歷都要長大後才明白，你又有沒有經歷過？

90後網民相信讀書時，都一定見過這個款式的飯盒。（FB @ Yanomi LUk）

網民於Facebook群組《90年代回憶》討論帶飯回憶，當中不少人都用過款式老土的飯盒，更有人嫌棄過家人煮的飯。不過長大後才明白家人的用心，但想食時已經不能再食了，令人懷念小學的時光。👇👇👇點擊圖片睇睇7個長大後才懂的帶飯窩心回憶 👇👇👇

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🤢同場加映一：90後9大學校飯盒難食回憶🤢

有比較才有傷害！最近網上瘋傳的隔離營飯盒中，居然出現如鞋墊般堅硬的粟米午餐肉、媲美嘔吐物的粥等，真的讓人回憶起那些年吃過的學校飯盒……《香港01》飲食記者整理了網民熱數的9個學校飯盒難食回憶，大家有沒有中過這些伏？點擊圖片睇睇9個學校飯盒難食回憶 👇👇

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😭同場加映2：00後不認識的8款經典零食😭

有連登網民在飲食台發帖，題為「十大歷史地位被00後嚴重低估嘅小食」，討論被00後遺忘及低估的經典小食，記者也整理一些的幾乎被遺忘的經典懷舊小食。當中不少是80後、90後學生時代一定吃過的小食，例如放學後醫肚必備的撈冷麵，真係講起都好想再食！👇👇👇有款宵夜美食最多網民集氣想佢回歸！點下圖即睇00後未聽過的8大經典小食👇👇👇

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