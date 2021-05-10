撰文： 愛Pepe三千 最後更新日期： 2021-05-10 16:57

【變種病毒 / 新冠肺炎 / 竹篙灣隔離營 / 強制檢疫】有比較才有傷害！最近網上瘋傳的隔離營飯盒中，居然出現如鞋墊般堅硬的粟米午餐肉、媲美嘔吐物的粥等，真的讓人回憶起那些年吃過的學校飯盒……

大家都經歷過在學校訂飯，曾經以為學校飯盒已經夠難食，但看到網上廣傳的隔離營飯盒相，才知道當年的飯盒都稱不上難食。

圖中為網上流傳的隔離營飯盒。（網上圖片）

瘀瘀黑黑又厚過鞋墊的粟米午餐肉、乾過柴的白灼意粉、看似嘔吐物的粥等，難怪網民見到都毫不留情表示「太空人脫水餐？」、「瞓公立醫院都冇食得咁衰」、「坐監一樣」、「睇完先知中學啲訂飯餐原來係咁好食」、「學周星馳話齋：『真係好似……受咗幅射喎……』」等，點擊圖片睇睇隔離營驚嚇伙食相 👇👇

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事實上，竹篙灣檢疫中心的飯盒供應商原本為本港四大飯盒供應商之一的丹尼食品有限公司，該公司曾在2019年派發疑變壞的午餐飯盒，導致至少20名學童吃下後肚痛或腹瀉。在竹篙灣檢疫中心發生疑似食物中毒事件後，已改為美味王餐飲管理有限公司負責供應膳食。

隔離營的飯盒居然能夠超越學校飯盒，可想而知有幾難食！學校飯盒的驚嚇程度都不弱！《香港01》飲食記者整理了網民熱數的9個學校飯盒難食回憶，大家有沒有中過這些伏？點擊圖片睇睇9個學校飯盒難食回憶 👇👇

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午膳的飯盒絕對是大家中小學的一大回憶。一間比一間難食的飯盒供應商，還有小學被逼一定要食完飯盒再讓老師檢查，都成為了不少人的童年陰影，點擊圖片睇訂過飯的你一定有過的7大回憶 👇👇

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如果有日突然接到通知要入隔離營強制隔離21日，真的會「騰晒雞」！因為由收到隔離通知到要離開屋企，幾個鐘頭內要收拾細軟到底需要帶什麼？網民「Winky Li」根據早前入竹篙灣隔離營的經歷，在Facebook分享入營所需品清單，讓大家能及早準備。《香港01》飲食記者於5月6日在藍田的Aeon、百佳、屈臣氏、759阿信屋及日本城，跟著清單執齊64種所需品，點擊圖片睇清入隔離營所需品及價錢（所需價錢總數答案在最後！）：

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