撰文： 文紀喬 最後更新日期： 2021-06-25 18:13

即食麵一向是懶人美食之選，皆因它簡單易整，早已是都市人不可或缺的食物。但是一般即食麵都沒有配菜。最近Facebook群組《爆料公社》就有網民討論即食麵的最佳食法。《香港01》飲食記者為大家整理了8款豪華食法，平民美食都能變高級佳餚！

有網民熱烈討論即食麵的豪華食法。（網上圖片）

為了吃到美食，網民都有層出不窮的創意，除了擺盤十分美觀外，亦將不同昂貴食材加入即食麵，提升整體味道和口感。如果大家想嘗試這些高級美食，都能買食材在家自己炮製。想知有甚麼豪華配料？點擊看圖👇👇👇

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💡同場加映1：日本驚安DONKI即食麵人氣Top10💡

記者整理了日本驚安之殿堂網站上的即食麵銷量頭10名，全部都可以在香港的尖沙咀和荃灣分店買到，當中日清CUP NOODLES杯麵系列成為大贏家，而人氣高企的UFO炒麵及咚兵衛即食烏冬位列前5名，亦有兩款即食拉麵包上榜。

😋😋😋 按圖即看日本驚安之殿堂人氣即食麵銷量Top 10 😋😋😋

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💡同場加映2：牛角App攞飛被金會員打尖！網民批不公平反被鬧：人哋用錢買時間💡

牛角Buffet早前進駐觀塘裕民坊，有網民日前（22日）在facebook群組「中伏飲食爆料區」發文，講述用牛角手機App取票，惟期間不斷被金卡會員打尖，等了至少兩個小時都仍未輪到自己的籌號，令他大感不滿！不過有關帖文卻收到不少網民的批評，有人指事主應該預早攞飛，並非怪罪食店的會員制度，「用S飛「打尖」係金卡的會員福利，官方認可」，亦有人直言牛角的會員制是「用錢買時間」，根本稱不上唔公平！

😡😡究竟牛角的金會員如何申請、有咩著數？點下圖即睇事件的來龍去脈、網民mean爆留言👇👇

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