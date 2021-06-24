撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-06-24 17:27

【童年回憶/集體回憶/懷舊零食】2021年已踏入下半年，連00後的年輕人都開始踏入2字頭，令人不禁感嘆時光飛逝。近日有連登網民開Po討論「被00後嚴重低估的經典小食」，一眾00後的後生仔可能連聽都未聽過！不過大部分零食都是80後、90後的童年回憶，即睇下文哪些懷舊經典小食有份。

撈冷麵是不少90後學生時代放學後最愛吃的小食之一！（資料圖片）

日前有連登網民在飲食台發帖，題為「十大歷史地位被00後嚴重低估嘅小食」，討論被00後遺忘及低估的經典小食，記者也整理一些的幾乎被遺忘的經典懷舊小食。當中不少是80後、90後學生時代一定吃過的小食，例如放學後醫肚必備的撈冷麵，真係講起都好想再食！不過現在撈麵舖已經開始式微，幸好暫時旺角中心、葵涌廣場仍有得買。

有網民更提到以前百貨公司經常會販售一款即製的小食，香味逼人，站在5米外都聞得到，令人垂涎欲滴，忍不住買返包即場食！

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同場加映1：牛角App攞飛被金會員打尖！網民批不公平反被鬧：人哋用錢買時間

牛角Buffet早前進駐觀塘裕民坊，有網民日前（22日）在facebook群組「中伏飲食爆料區」發文，講述用牛角手機App取票，惟期間不斷被金卡會員打尖，等了至少兩個小時都仍未輪到自己的籌號，令他大感不滿！不過有關帖文卻收到不少網民的批評，有人指事主應該預早攞飛，並非怪罪食店的會員制度，「用S飛「打尖」係金卡的會員福利，官方認可」，亦有人直言牛角的會員制是「用錢買時間」，根本稱不上唔公平！

😡😡究竟牛角的金會員如何申請、有咩著數？點下圖即睇事件的來龍去脈、網民mean爆留言👇👇

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同場加映2：全港16大沙灘水質檢閱

泳季期間，環境保護署會透過抽取水樣本，監測泳灘的細菌水平，根據結果，再根據一個等級制度將泳灘分級。泳灘共分為四級，是根據最近五次水樣本中的大腸桿菌幾何平均值而評定。泳灘水質良好代表大腸桿菌數量每100毫升少於24，亦未能驗出輕微疾病率。水質一般則代表大腸桿菌數量每100毫升25至180，輕微疾病率少於10宗。



《香港01》旅遊頻道記者根據環保署的資料（截至6月8日），整理16個開放予公眾的泳灘的最新水質等級，發現有12個泳灘的水質都達到1級良好級別，當中不少泳灘水清沙幼，環境幽靜，適合打卡影相，甚至可以欣賞日落美景！其中一個泳灘的水質自1999年來長年保持良好級別，而且遊客較少，不會人頭湧湧。

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夏天想享受清澈乾淨的水質要去邊個沙灘？立即點擊內文：全港16大沙灘水質檢閱 廈門灣水清見底似度假 有個水質長年1級