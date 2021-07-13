出街食飯帶唔夠錢可以點？馬上拔腿就跑，還是默默地打電話向朋友求救？有網民分享去餐廳遇到尷尬事的親身經歷，全部場面都尷尬到想搵籠捐！



（《大叔的愛》劇照）

有連登網民開Po討論去餐廳食飯的尷尬事，以題為「你哋去餐廳食飯試過做咩X事？」展開討論，吸引逾3000個網民讚好，更有20多頁留言分享親身經歷。有網民指曾經將凍咖啡的（iced coffee）英文講成「cold coffee」，直接翻譯成「寒冷的咖啡」，雖然侍應都聽得明，但場面勁尷尬。《香港01》食玩買記者整理了其中9件瘀事，大家有沒有共鳴呢？

【1】凍咖啡英文係乜？（大）

幫襯高級西餐廳少不免講英文，有網民一開頭同侍應對答如常，但最後竟臨尾撻Q。侍應問網民要咩餐飲，網民想要凍咖啡，於是衝口而出：「cold coffee」，侍應又明，反應仲極快，「Do you mean iced coffee?」，成功落單！

另外亦有不少網民用港式英文大鬧笑話，當下更feel到對方的尷尬。不過很多網民只是一時衝口而出，並不代表英文能力差。😭😭咖啡、凍檸茶的英文也鬧出不少笑話！按下圖即睇晒網民9件親身經歷👇👇

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同場加映1：網民盤點港式窮人家庭生活6個特徵

講起港式窮人家庭，你會想起甚麼？食飯必定用不銹鋼碟蒸魚，還是成屋都充滿雜物？有網民討論港式窮人家庭常見的生活特徵，引起不少人共鳴。

有網民在連登討論區以「一人一個窮人家庭特徵」為題展開討論，不少網民分享小時候父母為了慳錢，施展渾身解數去減少開支，有人指細個父母會將膠樽、膠帶循環再用，有的家庭甚至連飯枱都唔買，直接用麻雀枱當作飯枱，方便快捷，屋企唔夠位好多時都會咁做！有網民直言窮家庭食飯前一定會用一樣物件墊枱，幾乎等於公屋標配。🤔🤔🤔有人仲話細個連功課枱都被徵用做飯枱！即睇網民有咩意見👇👇👇

想知港式窮人家庭仲有咩特徵？立即點擊內文：網民盤點港式窮人家庭生活6個特徵 麻雀枱開飯 蒸魚用不銹鋼碟

同場加映2：Outback外賣牛扒硬過石頭

疫情下外賣成為港人的常態，不過外賣比起堂食更加容易中伏！有網民日前透過外賣平台foodpanda叫Outback外賣牛扒，惟送上門後感嘆「硬過石頭」，惹來不少網民留言取笑，想食牛扒怎能外賣，更稱如外賣點牛扒「不如叫大快活雜扒餐」！包括牛扒在內，有6種美食外賣都容易中伏！

😭😭M記有款食物漏送醬汁就食唔落！按下圖即睇網民對事件的mean爆留言👇👇

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想知叫外賣要避免叫甚麼美食，立即點擊內文：Outback外賣牛扒硬過石頭 網民笑：如15成熟 6種美食外賣易中伏