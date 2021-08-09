消委會11款止汗香體劑評分　Nivea/Dove邊款滿分？運動前噴無效？

【夏天止汗 / 止汗方法】香港夏天熱辣辣，出一出街就成身臭汗，不少人為了避免發出尷尬臭味，都會噴止汗劑或體香劑。消委會測試了11款止汗及香體產品，測試其止汗和除味效能，結果發現不同牌子產品的除味表現理想，但樣本間的止汗表現卻參差。



消委會是次測試了11款止汗及香體產品，包括7款滾珠裝止汗劑、2款壓縮噴霧裝止汗劑和2款普通噴霧裝體香劑，所有產品都能在連鎖個人護理用品店及超級巿場購買，售價約由$20.9至最貴$99.9不等。測試項目包括止汗和除味效能、紡織物殘留、用家意見、產品包裝環保表現，並檢視了標籤資料。

結果發現，9款止汗劑樣本的止汗效能參差，7款滾珠裝止汗劑產品中，「Nivea」Dry Comfort及「Nivea」Black & White Invisible同獲4分評分，止汗表現不俗。「多芬Dove 」Original及「艾詩」的止汗表現相對較弱，分別獲1分及1.5分評分。

2款壓縮噴霧裝止汗產品中，「多芬Dove 」Original的表現較佳，獲5分評分，是是次測試中減汗量最多的產品，而「Nivea」Black & White Invisible則只有1.5分評分。至於2款體香劑產品，由於配方不含鋁化合物，沒有稱自己有止汗功能，止汗效能亦相對較弱，「施巴」和「碧柔」分別只有1點及2點評分。

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何時使用止汗劑 / 體香劑效果最佳？

市面上的止汗劑 / 體香劑林林種種有很多種，應該如何選擇？使用時又有什麼需要注意的地方？有什麼情況不能使用？何時用效果又最佳？👇👇👇點擊看8個止汗劑 / 體香劑使用及選擇貼士👇

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😎同埸加映1：51款甜味汽水果汁能量飲品含糖量😎

消委會早前測試市面上共51款甜味飲品，當中20款屬高糖，而且全部均有使用甜味劑，29款更使用2種或以上甜味劑，並有2款能量飲品的甜味劑用量較建議高出4倍。👇👇👇點擊下圖看51款甜味飲品含糖量👇👇👇

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消委會聯同食牛油蛋糕總脂肪平均含量最高物安全中心測試，於烘焙店、咖啡室、茶餐廳、快餐店及酒店搜集了10種共100個非預先包裝蛋糕樣本並進行化驗，10款蛋糕包括：瑞士卷、鬆餅、黑森林蛋糕、芒果慕絲蛋糕、鮮果忌廉蛋糕、千層蛋糕、雪芳蛋糕、栗子蛋糕、牛油蛋糕及拿破崙蛋糕。👇👇👇點擊看10款蛋糕脂肪平均含量排名 👇👇👇

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