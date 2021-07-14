書展今日首日開鑼！今年更首次增設「零食世界」展區，可以一次過品嚐超過1000款世界各地的人氣零食。經過一年停辦後，不少人已經準備掃低價心水書籍回家！在逛畢書展後，不妨順路在灣仔一日遊。《香港01》旅遊頻道記者推介6大灣仔好去處，行畢書展後醫肚又得，打卡又得！



【第一站】灣仔書展——首次增設「零食世界」展區

今年書展首次增設「零食世界」展區，場內分了6大零食主題，分別為「環球零食」、「朱古力及糖果工房」、「懷舊零食」、「健康滋味」、「派對時光」及「Snack Bar」，可以一次過品嚐超過1000款世界各地的人氣零食。

今年書展首次增設「零食世界」展區。（《香港01》圖片）

《香港01》飲食頻道記者為大家現場直擊，推介8款$60內必買零食，當中包括人氣台灣蛋捲海邊走走、日本直送人氣炭火海老煎餅等。記者精選8款煲劇必買零食，最平$7.5就買到，煲劇睇戲必備！👇👇👇😋😋按圖看2021書展必買零食及價錢😋😋👇👇👇

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【第二站】灣仔海濱HarbourChill休閒站——打卡藝術裝置

會展旁就是灣仔海濱長廊，在逛畢書展後可以到新開的HarbourChill休閒站散步！約1,800平方米的草坪空間有多個休憩位置，還有鞦韆，打卡又得，親子野餐玩樂亦得。👇👇👇黃昏去更靚！按圖看海濱休閒站8大打卡位👇👇👇

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【第三站】Pier 1929——打卡花樣下午茶

行完書展想找地方醫肚，可以去嘆下午茶。灣仔碼頭2樓新開餐廳，裝潢融合東方及西式元素，有橢圓天花、粉色花藝隧道等，彷彿每個角落都是打卡位！推介必試「花朝月夕下午茶」，可以在270度維港美景前，品嘗三式層架上的精緻鹹甜點。👇👇👇指定6款食物可以無限添食！按圖看下午茶之食物款式及收費👇👇👇

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Pier 1929



地址：灣仔渡輪碼頭2樓



電話：3974 5609



【第四站】和昌大押——百年歷史古蹟

歎完下午茶，可以繼續一日遊。喜歡懷舊的話，可推介走回灣仔市中心，沿電車路尋找古蹟打卡。在灣仔有名的古蹟有不少，可能已經影到悶，不如到「和昌大押」這個百年古蹟，不但保留了當舖特色門面，綠色牆配通花窗，拍照起來相當有味道。👇👇👇按圖看和昌大押打卡位👇👇👇

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【第五站】藍屋——過百年歷史唐樓

在和昌大押打卡後，沿皇后大道東直行再轉入石水渠街，有一處另一處古蹟十分適合打卡！藍屋有過百年歷史，是香港一級歷史建築，亦是本港僅存有陽台的唐樓。藍色的外牆十分顯眼，不少人慕名而來，成為打卡新熱點。👇👇👇藍屋為何叫藍屋？按圖看不可錯過的打卡位👇👇👇

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【第六站】Bakehouse —— 人龍餅店必食葡撻

離開藍屋後，沿皇后大道東直行至大王東街，Bakehouse出爐的葡撻是灣仔必試！餅店由前四季酒店糕餅主廚開設的，開業兩年多依然長期大排長龍。最受歡迎的是葡撻，每天新鮮出爐，網民大讚雞蛋香甜細滑，焦糖酥皮亦非常好吃。🥐🥐🥐想知店內其他人氣美食及價錢，立即按圖睇睇👇👇👇

Bakehouse



地址：灣仔大王東街14號地舖



營業時間：星期一至日 08:00 - 18:00



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😋同場加映1：灣仔5間新食店推介😋

最近疫情緩和，開鋪熱潮真的一浪接一浪，尤其是銅鑼灣和灣仔一帶都新開不少餐廳。申子居酒屋總店位於旺角黑布街，以高質素日本菜著名。最近進駐港島，於銅鑼灣開分店，保持一貫食物水準，當中三重芝士吉列千層豚肉更是必食菜式！👇👇👇🍴美食推介🍴點圖看銅鑼灣和灣仔5間新食店👇👇👇

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😋同場加映2：葵廣vs太安樓5大評比😋

葵涌廣場和西灣河太安樓都是香港人喜愛的「掃街」天堂，各式各樣的港日台美食都有，而且價錢合理，吸引不少人專程去搵食及打卡。最近有網民討論葵廣和太安樓哪個更加優勝？在5大評比中，只有一項打和，其餘都是由葵廣勝出。👇👇👇葵廣有冷氣已經贏晒 ？點圖睇葵廣、太安樓5大評比👇👇👇

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