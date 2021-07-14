【飲食熱話 / 中伏飲食】買海膽最重要的標準當然是新鮮！近日有網民於Facebook群組「香港海膽&三文魚子關注組」投稿，分享自己在刺身海鮮食品店用$158買海膽中伏的經歷，指是自己吃過最難食的海膽，直呼「難食過屎！」



一位女網民早前於元朗一間刺身海鮮食品店選購海膽，懷疑中伏，她於Facebook群組「香港海膽&三文魚子關注組」投稿分享經歷。她表示，該盒海膽來自元朗一間日式食品店，50克的北海道馬糞海膽售$158，「色水唔同灰灰地」，指第一次見到海膽每件顏色都不同，感到疑惑。

網民指第一次見到海膽每件顏色都不同。（香港海膽&三文魚子關注組圖片）

事主隨即向職員查詢該盒海膽是否新鮮，職員回應形容是「難得這款海膽入貨」，自己吃過都覺得味道不錯，更指該款海膽「純天然無添加」，是店內熱賣商品。事主見到同時有其他客人選購該款海膽，好奇心驅使之下就付錢購買……😲😲😲然後她吃過後卻形容「難食過屎」，按圖看事件經過👇👇👇

事主發覺中伏後店鋪已經關門，因此未有回到該店投訴及退貨，形容「當買個教訓」。不過，不少網民質疑為何發覺海膽有問題仍付錢購買，更指事主「買得落手你都唔簡單」、「藝高人膽大，唔使食海膽已經極壯膽」。有網民指用158元買50g海膽都不便宜，如果買250g更要790元，這個價錢可以買到好質素的海膽。😲😲😲海膽味嘅屎定屎味嘅海膽？點圖睇網民回應👇👇👇

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