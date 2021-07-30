日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」登陸香港後人氣持續高企，最近進駐屯門市廣場，一開幕就逼爆，閒閒地排隊2、3小時。連登討論區上網民就熱議壽司郎有甚麼必食或中伏食物。



壽司郎最近進駐屯門市廣場，一開幕就逼爆屯市。（ig@ emilypuiyee）

不論周末定平日，壽司郎外永遠有一堆人排隊等候，連walk-in籌號中午時分已經派完，非常誇張。有網民認為壽司郎被過份吹捧，指不少食物難食，例如螢光魷魚軍艦，網民就一致認為難食，是中伏之選。

（資料圖片）

除了螢光魷魚軍艦外，網民還列舉了4款中伏食物。🤢🤢港人最愛刺身都有份？點圖即睇壽司郎中伏食物有幾難食👇👇👇

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壽司郎5大必食

不過，有網民卻為壽司郎平反，指會中伏的食物只佔小部分，有不少食物都值得排隊食！指「識食壽司郎一定係唔食正常壽司！」，並表示「甜品先係壽司郎主菜」。網民舉例卡達拉娜就是壽司郎必食食物之一，「次次去都食兩三碟！」😋😋識食壽司郎一定係食甜品？點圖即睇壽司郎必食食物有幾好食👇👇👇

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😋同場加映1：葵廣vs太安樓5大評比😋

葵涌廣場和西灣河太安樓都是香港人喜愛的「掃街」天堂，各式各樣的港日台美食都有，而且價錢合理，吸引不少人專程去搵食及打卡。最近有網民討論葵廣和太安樓哪個更加優勝？在5大評比中，只有一項打和，其餘都是由葵廣勝出。👇👇👇葵廣有冷氣已經贏晒 ？點圖睇葵廣、太安樓5大評比👇👇👇

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😍同場加映2：7個小學帶飯窩心回憶😍

那些年吃過的學校飯盒出名難食！所以有好多家長都寧願帶飯。但帶飯就一定好食？最近Facebook群組《90年代回憶》就有網民討論小學時的帶飯回憶。本文整理了網民分享7個帶飯回學校的窩心回憶，當中有很多經歷都要長大後才明白，你又有沒有經歷過？👇👇👇點擊圖片睇睇7個長大後才懂的帶飯窩心回憶 👇👇👇

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