2021工展會購物節將於8月6日至8日於亞洲國際博覽館舉行，展場超過10,000平方米，參展攤位數量超過250個，全場分為5大展區，包括休閒食品區、健康養生區、生活家品區、服飾美容區、寵物保健區，以及精彩節目環節如非洲鼓樂、夏威夷小結及敲擊樂表演、舞蹈表演、金曲獻唱等。



今屆工展會推出已接種疫苗人士的入場優惠，以及6大禮品、商品折扣優惠，最抵買的商品更低至1折！即睇工展會6大會場優惠、4大交通方法及優惠！



2019年工展會於維園舉辦，場面熱鬧。（資料圖片）

工展會2021將於8月6日於亞洲國際博覽館開鑼，為期三日，今屆工展會推出不少會場優惠，包括免費入場優惠、獲贈入場禮品、追蹤社交平台更可獲禮品一份等，獎品非常豐富。

【1】已接種疫苗市民享免費入場

已接種至少一劑的新冠疫苗的市民可免費入場，出示疫苗接種紀錄，包括「智方便」或「醫健通」或「安心出行」的電子針卡或紙本針卡。

其中最抵的折扣包括一折起搶購蟲草湯包、消毒濕紙巾等商品，全部都是限量搶購，手快有手慢冇！適逢市民已經可以領取政府的5000消費券計劃第一期，今次工展會也特別為參展商安裝電子支付工具，四種消費券的支付工具也能使用，方便市民以電子消費券掃貨。

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以往工展會選址維園，不過今屆工展會則移師赤蠟角亞洲國際博覽館舉辦，為了方便市民前往展場，工展會特設免費接駁巴士路線，涵蓋東涌、屯門、元朗及天水圍。另外乘搭機場快綫也可享有即日來回特別優惠，方便市民前往掃貨。🚌🚌🚌免費接駁巴士班次約30分鐘，記得早點去等車，即睇接駁巴士的出發地點、時間表👇👇👇

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2021工展會購物節

日期：8月6至8日

地點：亞洲國際博覽館1號展館（東面入口）

開放時間：8月6至7日 上午10：30至晚上7：30

8月8日 上午10：30至晚上6：30

門票：$10（場內不設實體售票，門票需以八達通購買）



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