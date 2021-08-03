【東京奧運2020／日本東京奧運】延期1年的「東京奧運2020」終於正式開始！由於日本和香港只有一小時時差，而有不少金牌賽都是在晚飯時段進行，因此今年終於不用半夜三更「捱眼瞓」，可以邊食飯邊觀看精彩賽事！即睇下文好好mark低必睇賽事日子，支持港隊！



● 8月3日更新5大金牌賽事及8大港隊出賽時間



東奧新增項目空手道決賽都是在香港時間的晚飯時段進行，（資料圖片）

2020東京奧運至今進行了大半賽事，記者整理8月份（8月3日至8日）餘下的熱門金牌賽事及港隊出賽項目、時間，包括單車、田徑、10米跳台跳水、空手道及乒乓球。想見證運動員奪金的瞬間，不要錯過以下賽事！

【1】單車 —— 男子團體追逐賽金牌賽

8月3日 星期二

開賽時間 17:06

不少田徑賽事及乒乓球賽事都於晚飯時段進行，包括女子團體金牌賽、男女子4 x 400米接力賽等。🥇🥇🥇想見證運動員奪金時刻？即睇5大熱門金牌賽事項目及時間👇👇👇

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作為香港人點可以唔支持港隊！除了劍擊、游泳項目，最矚目的是「牛下女車神」李慧詩參賽的女子場地單車賽事、杜凱琹領軍的乒乓球女團四強賽事、劉慕裳出戰空手道女子個人形等等，大家不妨留意比賽時間，觀看電視直播支持香港運動員！👇👇👇有兩個重要賽事都在晚飯時段比賽！即睇8大港隊出戰比賽日子👇👇👇

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有不少項目的決賽都是在香港時間的晚飯時段進行，包括三對三籃球、羽毛球、足球等等，競爭激烈，一定不能錯過！🥇🥇🥇有3個是今屆東奧新增項目！點圖睇11個晚飯時段必睇金牌賽事👇👇👇

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作為香港人，當然要好好支持香港運動員！今年香港派出46個運動員出戰奧運，包括「牛下女車神」李慧詩以及「混血飛魚」何詩蓓等等。有4個港隊的比賽項目都是晚飯時段中進行，可以邊食飯邊支持香港運動員！👇👇👇即睇晚飯時段4個港隊出戰比賽日子！👇👇👇

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🐰同場加映1：5個親子農莊推介🐰

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😍同場加映2：大澳6大《大叔的愛》必去取景好去處😍

《大叔的愛》來到尾聲，相信各位粉絲一定不捨田田和阿牧二人在大澳拍拖的甜蜜時光！《香港01》旅遊記者盤點了《大叔的愛》在大澳的6個取景地，當中有個地方是欣賞日落連大澳風景的最佳地點，各位粉絲可以跟住「田牧」CP去大澳一日遊！👇👇👇點圖即睇大澳6大好去處👇👇👇

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