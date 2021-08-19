台灣鴨血｜「邪惡」美食補血又醒腦　推介麻辣風味僅41卡不怕食肥

過了立秋，雖然天氣依然「熱氣逼人」，但中醫認為要及早進補，才能夠提升個人抵抗力。近年台灣新貴鴨血到港，即成為「識食」港人的新寵。中醫常道「以形補形」，但坊間有人擔心食太多鴨血反而會增加經血量，究竟又是否屬實嗎？

鴨血的營養豐富。（資料圖片）

在中國的飲食文化中，亦有不少以血入饌的菜色，包括鴨血、豬紅、雞紅等，都是香港愛吃之人的至愛。在中醫「以形補形」的角度，鴨血有「以血補血」之效，而且它含有豐富的鐵質，同樣有醒腦提神的功效，女士來經後亦可以透過進食鴨血補充鐵質。

食鴨血增經血量？

坊間有人會問，增加進食血製食物，會否提升經血量？有註冊營養師解釋，鴨血含有豐富的鐵質，是製造血紅素的主要元素，因此進食鴨血有助填補月經時流失的血紅素和鐵質。至於月經量，就取決於子宮收縮的力度，與進食量無關。

食過量易便秘屙嘔

雖然鴨血對身體好，但同樣不可以食得過量。營養師表示，成年人每天鐵質攝取量約10至20毫克，若每日攝取量高於45毫克，身體就會出現不良反應，包括擾亂腸道細菌排序，增加便秘、痾嘔的機會，長期攝取過量更會出現鐵中毒，因此需要注意進食鴨血的份量。

***按下圖即睇鴨血有甚麼益處***

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台灣鴨血 麻辣更有風味

鴨血營養豐富，若然加入麻辣，風味就更佳。和秋麻辣鴨血採用100%純鴨血，而且經攝氏121度高溫高壓殺菌，再以微抽氣包裝，經SGS大腸桿菌、防腐劑、鉛含量檢驗量合格，以及物種鑑定檢驗，無添加其他成份。鴨血以十餘種香料餚製而成，並配以多種藥材溫補入膳，香、麻、辣、甘一次過滿足。加上鴨血只有41千卡，就毋須擔心食得多會肥！

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和秋-麻辣鴨血特點：



👍每包只有41千卡，可長時間常溫保存

👍食用方式：隔水加熱、倒入鍋內加熱即可

👍採高溫殺菌、無防腐劑，香麻微辣的好滋味

👍可加入蔬菜、豆皮、粉絲、肉片等火鍋配料，化身豐富麻辣鴨血火鍋

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