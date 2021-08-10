【中產家庭／中產階層／生活特徵】中產階層的孩子是人生贏家嗎？有網民在連登討論區討論香港中產家庭的生活習慣，吸引大批網民留言。有出身中產的網民留言指，由細到大想做乜就做乜，父母通常都給予他們很大自由度，令部分住公屋的網民羨慕不已！



出身中產家庭的網民分享中產生活經歷，令人羨慕。（《天空城堡》劇照）

有網民近日在連登討論區發帖，討論「有個中產爸媽嘅生活係點」，其中有網民稱中產的父母較為開明，不會只看重子女的讀書成績、升學機會等，反而會放手讓子女做自己想做的事，甚至「想學乜試乜裸辭創業都可以直接去馬」！

家人稱呼大不同

窮人或低下階層會通俗地叫父母做「老豆老母」，而中產階層普遍會叫「daddy mammy」，當然也有特例，不過公屋仔的確好少用英文稱呼屋企人。

過份依賴媽媽的「裙腳仔」，不是人人都能接受。（《愛回家之開心速遞》劇照）

記者根據網民留言整理出以下8個中產家庭的生活特徵，由稱呼、消費觀、子女的升學就業壓力，甚至交通方法都大有不同。有公屋家庭出身的網民留言指，中產的子女較少機會返兼職，「周圍（中產）同學plan緊畢業後嘅career path，我哋公屋仔諗緊有時間揾咩part time做......」，言談間難言羨慕之情。🤔🤔🤔有人仲話中產家庭購物不用睇價錢！即睇中產家庭的世界到底是怎樣👇👇👇

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【同場加映1】：網民盤點港式窮人家庭生活6個特徵 麻雀枱開飯 蒸魚用不銹鋼碟

窮人家庭的生活特徵又有甚麼分別呢？有網民以「一人一個窮人家庭特徵」為題展開討論，不少網民分享小時候父母為了慳錢，施展渾身解數去減少開支，有人指細個父母會將膠樽、膠帶循環再用，有的家庭甚至連飯枱都唔買，直接用麻雀枱當作飯枱，方便快捷，屋企唔夠位好多時都會咁做！

有網民直言窮人食飯前一定會用一樣物件墊枱，幾乎等於公屋標配。🤔🤔🤔有人仲話細個連功課枱都被徵用做飯枱！即睇網民有咩意見👇👇👇

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【同場加映2】農曆七月鬼節10大禁忌 搭尾班車要小心！穿一種物料上衣會惹鬼？

農曆七月十四將近，相傳農曆七月是鬼門關大開的日子，農曆七月十四鬼節（又稱盂蘭節）當天大量遊魂野鬼重返陽間，在人間徘徊遊蕩。由於遊魂野鬼的怨氣甚重，因此鬼月應該行事小心，以免激怒靈體，甚至惹來靈體騷擾。記者整理10個鬼節不能犯的禁忌，踏入鬼月要更加注意啊！

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