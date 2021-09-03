【MUJI / 無印良品 / MUJI降價 / MUJI優惠】香港MUJI無印良品早前結束了夏日大減價，為了迎接秋冬，品牌下調超過70種秋冬服飾及生活雜貨的售價，幅度高達30%！《香港01》食玩買記者為大家精選了當中31樣抵買家品、服飾、護膚品，當中更包括資深MUJI迷推薦的冠軍商品！



無印良品每年都會因應市場因素及商品價值從素材、工序及包裝簡化，調整商品價格。除了家品及護膚品外，多款秋冬服飾降幅亦不少，內褲、襪子、長褲等都非常抵買，立即按圖睇埋其他降價生活好物😍👇👇

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如果未有時間詳看上圖31款抵買好物，以下精選了其中5個推介，可以參考看看！👇👇👇

【1】棉質針織家居拖鞋 / 家居便鞋 / 軟墊拖鞋

使用具良好緩衝性的鞋墊，有助減輕腳跟壓力，加倍舒適。

原價：HK$65 / HK$98

新價格：HK$48 / HK$78



【2】PP晾衣架3個裝 33cm / 42cm / 45cm

與一般衣架不同的特殊設計，最適合用來於晾T裇，防止領口鬆脫或變形。

原價：HK$20

新價格：HK$18



【3】男 / 女裝有機棉內褲

採用筒狀編織方法，去除兩側縫線，穿著舒適自在，不會勒住。

原價：HK$50

新價格：HK$38



【4】直角襪

直角襪採用貼合腳跟直角形狀設計，穿起來更舒適，資深MUJI迷及一眾日本網民都大讚不易鬆脫滑落，在日本每年售出2600萬對，是意想不到的服飾好物！

原價：HK$30

新價格：HK$25



【5】可可巴油50 / 100毫升

可可巴油為日本女生最愛的護膚油，因為去黑頭功效相當不俗而大受歡迎，而且質地透薄，價錢相宜，現在更再次降價，大家是時候入貨！

原價：HK$88 / HK$138

新價格：HK$78 / HK$128



今年降價的無印商品雖然沒有襯衫百搭的「小白鞋」，但仍然有不少人氣商品價錢下降不少，包括家事達人推薦的衣架、日本女生激推的保濕化妝水等，其實都非常值得入手。

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