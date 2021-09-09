【飲食熱話 / 中伏】最近有網民於Facebook發文，指自己飲外賣凍奶茶飲到底竟然啜到曱甴！事主本來以為是茶葉，怎料用手拉出來驚見有腳，不少網民都表示震驚，覺得「好嘔心」，亦有人搞笑指「食完真係好傷心」！



（Facebook群組「中伏飲食報料區」截圖）

網民於Facebook群組「中伏飲食報料區」發文，指自己外賣傷心酸辣粉及飲凍奶茶，然飲到最後竟然食到曱甴！事主形容「口感軟軟的」，以為是茶葉，因為之前亦有過類似經歷，打算直接吞下去，但最後都用脷「輪」出來，再用手一拉，隨即崩潰：「有腳嘅，FXXK!!!」，並表示「嗰種質感，真係好嘔心」。

有網民飲外賣奶茶飲到底啜到曱甴！（Facebook群組「中伏飲食報料區」圖片）

帖文隨即引起過千網民注意，不少人都表示「好核突」，並指自己都有同樣經歷，更有網民試過將「小強」咬開兩半！亦有人搞笑形容今次真的「夠哂傷心」。點圖睇網民分享經歷及創意留言👇👇👇

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