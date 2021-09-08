【飲食熱話 / 中伏 / DONKI】最近有網民於Facebook發文，指自己在DON DON DONKI見到吞拿魚壽司正在減價，有八折優惠，更指：「抵呀！」但是在附上的圖片可以見到圖中的吞拿魚壽司發黑，明顯已經變壊，不少網民表示震驚，更有人回應指：「壽司變壽屍！」、「呑拿瘀？」



有網民指自己在DONKI見到吞拿魚壽司正在減價。（FB @ 香港壽司刺身關注組）

最近有網民於Facebook群組「香港壽司刺身關注組」發文，指自己晚上下班後，經過DON DON DONKI見到吞拿魚壽司有八折優惠，一盒壽司減價至$160，更指：「抵呀！」但是圖中的吞拿魚發黑，懷疑已經變壊。

圖中的吞拿魚發黑，顯然已變壊。（FB @ 香港壽司刺身關注組）

帖文引來接近400名網民留言紛紛表示震驚，有人留言指：「壽司變壽屍！」、「呑拿瘀？」、「司變……」有人則關心事主身體狀況，勸他不要吃，指：「食完報個平安。」、「我已經call咗白車，你邊坐邊食啦！」不過都有網民指事主明知吞拿魚發黑，理應不會購買，應該只是打卡「呃like」。😂😂點圖睇網民抵死留言👇👇👇

+ 4

喜歡食壽司、刺身的人都知道，魚生容易滋生細菌，不能放過夜，每日晚上人流少的時間，超市都會減價促銷。大家買壽司前如果看到魚生有變壞跡象，千萬不要貪平。其實DONKI有不少公認必買好物，詳見另文👉👉👉DONKI必買18大食品 焦糖番薯$24夠香甜 資深廚師推薦的魚生是？

想知更多高質火鍋店推介，例如粥底火鍋、港式火鍋，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉全港火鍋打邊爐優惠推介 邊間抵食？邊間有特色？｜不停更新

🤢同場加映：壽司郎5大伏與5大必食🤢

日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」登陸香港後人氣持續高企，最近進駐屯門市廣場，一開幕就逼爆，閒閒地排隊2、3小時。連登討論區上網民就熱議壽司郎有甚麼必食或中伏食物。除了螢光魷魚軍艦外，網民還列舉了4款中伏食物。🤢🤢港人最愛刺身都有份？點圖即睇壽司郎中伏食物有幾難食👇👇👇

+ 6

😋😋想睇壽司郎其他中伏食物？立即點擊內文：壽司郎5大伏與5大必食 螢光魷魚軍艦超鹹？網民：甜品先係主菜😋😋