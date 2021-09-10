【飲食熱話 / 飲食中伏 / 半島酒店 / 半島月餅 / 嘉麟樓月餅】半島酒店嘉麟樓月餅向來極具名氣，每年都有不少人爭相購買。不過最近卻有網民於Facebook發文，指自己最近食嘉麟樓月餅時，發現有發霉情況，但距離過期還有一個星期多。事件引出多個苦主控訴，表示遇到同樣問題，指月餅上有大量黑點！



網民於Facebook群組「香港突發事故報料區」發文，指自己最近食半島酒店嘉麟樓月餅時，驚見月餅發霉，「有酸臭，唔止一盒咁」，並指明明食用期是9月19日前。後來亦有多名苦主分別在群組發文及香港半島酒店官方Facebook專頁留言，表示「外皮正常，咬咗一啖先知裡面發晒霉」，並指月餅並未到過期日，實在不能接受。

《香港01》記者就事件向香港半島酒店查詢，正等待回覆。事件引起網民熱烈討論，意見分成兩派，有部分表示「望到想嘔」、「幾年前都試過相同情況」。亦有不少人持中立態度，指因為嘉麟樓月餅無獨立包裝，而且幾乎沒有加入防腐劑，盒上亦提醒應存放於雪櫃內，如果沒有照做，可能就會出現發霉情況。按圖睇睇網民分享經歷及睇法👇👇👇

+ 5

最近有不少食物衛生議題，有網民飲外賣凍奶茶飲到底竟然啜到曱甴！事主更形容「口感軟軟的」，立即睇睇發生何事👉👉👉外賣奶茶飲到底咬到小強 事主崩潰：用脷「輪」出嚟發現有腳嘅！

想知道更多超抵酒店自助餐優惠，例如君悅酒店、JW萬豪酒店、帝逸酒店、都會海逸酒店，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉2021全港酒店自助餐放題優惠 編輯推介 不停更新

😍同場加映：任食火鍋油尖旺9間$300內推介 新開牛の館歎和牛、味火鍋送雞煲😍

【任食火鍋放題】很多時與三五知己約食飯，決定不到吃甚麼就會選擇打邊爐，可以一邊「烚吓烚吓」一邊講是非。而旺角、尖沙咀則是聚會的熱門地點，同時有不少任食火鍋店，《香港01》飲食頻道記者精選了當中9間抵食火鍋放題，包括牛の館、味火鍋、點鍋、馬辣、一鍋堂、天下糧倉牛肉火鍋、新南苑、JK Brothers及牛牛台式鴛鴦火鍋。



【1】牛の館 —— 任食SRF極黑和牛

旺角新開一間日台任食火鍋店，佔地6000呎，以櫻花粉色作裝潢主調，風格雅緻。餐廳供應多款堂弟，包括金銀蒜頭蛤蜊雞鍋、舞茸菇昆布湯、養生藥膳美人鍋、沙嗲鍋等。火鍋共有3個套餐，當中最高級別的尊尚套餐有逾10款肉類任點任食，主打SRF和牛肩胛肉眼芯、手切封門柳、澳洲草飼牛頸脊、安格斯特選牛板腱。

😋😋😋另外還有多款海鮮配料及小食，想知幾錢一位，立即按圖睇睇👇👇👇

+ 5

牛の館

地址：旺角砵蘭街240-244號文華商場（MPM）1樓C1號舖

電話：3751 6255



有間$99一次過歎雞煲加邊爐，立即觀看全文👉👉👉任食火鍋油尖旺9間$300內推介 新開牛の館歎和牛、味火鍋送雞煲