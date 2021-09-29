【飲食熱話／自助餐熱話／網絡熱話】近日有網民在Facebook群組「香港自助餐及放題集中討論區」發文，討論食自助餐時食客的討厭行為，引起網民熱烈討論。除了將食物偷偷帶走，有網民更指控不少家長放任小朋友周圍跑、周圍叫，騷擾其他食客。



港人最愛吃自助餐、放題，但不少食客的自私行為令人反感。（資料圖片）

近日有網民在Facebook群組「香港自助餐及放題集中討論區」發文，與網民討論吃自助餐遇過的乞人憎的自私行為，最多人投訴家長們放任小朋友周圍玩、周圍跑，騷擾其他食客。有網民直言最討厭自己夾食物時，其他人特登站在面前，示意自己手腳快點，令人備受壓力。

有更自私的舉動嗎？有網民投訴有部分食客「數口好精」，貴價美食一出爐便狂掃，「自助餐生蠔人哋一次上30隻，佢唔理後面十幾人排隊自己拎咗25隻......」，非常誇張。🤥🤥🤥偷偷帶走食物並非終極乞人憎行為？點擊下圖即睇網民熱數7個乞人憎行為👇👇👇

+ 8

👀如果未有時間睇全部自助餐討厭行為，不妨睇下面5大常見乞人憎行為！👀

【1】放任小朋友騷擾他人

週末常有一家大小食自助餐，小朋友活潑好動好正常，但有時父母應該出聲制止，以免騷擾其他食客。有網民指控不少家長放任小朋友不管，「由得啲莫名奇妙地興奮嘅細路走來走去，當遊樂場咁跑」。

【1.1】放任小朋友騷擾他人

有網民投訴見過有小朋友做不適當的行為，家長竟然覺得無問題，「啲細路夾完嘢食，即刻就地食，一邊食一邊再夾。個家長喺隔離，完全唔覺得有問題」！

【2】唔好食又要不停攞

口裏說不，身體卻很誠實？有網民遇過有食客口講食物唔好食，但又不停出去攞食物，仲要食唔停口，完全心口不一！

【3】瘋狂搶食

抱著食自助餐一定要回本的心態！不少人會一次過將想吃的食物拿回來，「驚死蝕底咁，攞一大碟又食唔晒」，有人甚至會攞到成座山咁高，完全不怕失禮。

【4】暗示催人加快手腳

搶食都算，最討厭有人暗示你手腳快啲！有網民直言遇過有人極心急，「啱啱開始夾，佢就專登企喺你面前，俾你知佢等緊，明示要你快啲」，令前面的人備受壓力。

【4.1】暗示催人加快手腳

有網民遇過有食客的心急舉動非常失禮，令前面正在夾餸的人有不被尊重的感覺，「剛剛夾完冚番埋個蓋，你個夾都未放低，佢已經趕住揭起個蓋拎嘢食」！

【5】超級自私精

食自助餐總有超級自私精，不理其他人的感受，「就係知後面有人要攞，佢就攞晒唔留返啲俾人，又亂摷，好似得佢一個食咁」。有人連士多啤梨蛋糕的士多啤梨都唔放過，「攞走哂所有士多啤梨，得返一個穿晒窿嘅忌廉蛋糕喺度......」

想知更多高質火鍋店推介，例如粥底火鍋、港式火鍋，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉全港火鍋打邊爐優惠推介 邊間抵食？邊間有特色？｜不停更新

【同場加映】維他檸檬茶排第幾？22款樽裝茶糖份/熱量檢閲 榜首1樽含13粒方糖

《香港01》記者比較市面上22款樽裝茶的含糖量，發現最高糖的一款樽裝茶，每100毫升就有13克糖，一樽500毫升已有65克糖。以一粒方糖代表5克計算，飲完一樽茶等於吃下13粒方糖的糖份！

根據食安中心的每天攝取上限，以每日攝取2000千卡熱量的成年人為例，每人每天最多只能攝取50克糖，飲一樽水果味糖份已經超標！👇👇👇榜首和榜尾的含糖量差6.5倍！按圖即哪款樽裝茶的含糖量最高👇👇👇

+ 9

想知最高糖份的一款樽裝茶是哪一個品牌？立即點擊內文：維他檸檬茶排第幾？22款樽裝茶糖份/熱量檢閲 榜首1樽含13粒方糖