樽裝茶糖分熱量｜實檢22款維他/道地/北川半兵衞　飲1支=13粒方糖

不少人會去超市、便利店買樽裝茶飲解渴消暑，內地旅客之前也在香港大手購入「北川半兵衞伝説果味系列烏龍茶」當成手信；又有內地客指維他檸檬茶口味怪難喝。味道是個人感受，但糖分、熱量等就幾客觀，因有營養標籤可參考。其實，這些樽裝茶飲往往存有高糖陷阱。市面上的樽裝茶選擇多，大家應該如何選擇？



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實檢11品牌22款樽裝茶

記者在超市、便利店及零售店搜羅11品牌、22款常見樽裝水果茶，由包裝上的營養標籤，比較糖分及卡路里，最後發現榜首及榜尾的含糖量相差6.5倍。即睇下文各款樽裝茶的糖分及卡路里！

記者走訪Fusion by PARKnSHOP、759阿信屋及7-Eleven搜羅22款市面上各款樽裝水果味茶飲。

含糖量榜首及榜尾相差6.5倍

記者比較22款樽裝茶的含糖量，發現最高糖的一款樽裝茶--維他檸檬茶500毫升，每100毫升有13克糖，一樽500毫升有65克糖。以一粒方糖代表5克計算，飲完一樽茶等於吃下13粒方糖的糖份。

根據食安中心的每天攝取上限，以每日攝取2000千卡熱量的成年人為例，每人每天最多只能攝取50克糖，飲一樽水果味糖份已超標。

👇榜首和榜尾的含糖量差6.5倍！按圖看哪款樽裝茶的含糖量（約數）最高👇

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飲一樽或等於食一碗飯

至於熱量方面，卡路里最高的一款樽裝茶有260千卡，即約等於一碗飯的熱量（以每碗200克飯有260千卡計算）其中不少蜜桃口味的茶飲的排名較前，熱量較蘋果茶及蜂蜜綠茶更高，減重人士應慎選。👇按圖看22款樽裝水果茶卡路里（約數）排名👇

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記者發現蜜桃茶、檸檬茶相對較爲高糖，相反蜂蜜或蘋果茶的糖分含量較低，大家買飲品時不妨避開這些口味的樽裝茶。如果大家想身體更少負擔，不妨選擇標榜無糖的樽裝茶，雖然甜度幾乎是零，但茶香明顯，飲多兩次可能會習慣這種更健康的選擇。