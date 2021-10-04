麥當勞全新韓式勁辣麥樂雞醬！愛辣朋友必試　優惠劵最平$1嘆奶茶

麥當勞全新推出韓式勁辣麥樂雞醬！麥當勞即將與韓國知名食物品牌不倒翁（OTTOGI）聯乘，推出第二彈麥當勞韓式辣味挑戰，愛辣朋友記得不要錯過！麥樂勞即日起同步推出電子優惠劵，最抵$1嘆奶茶！



全新麥樂雞「韓式勁辣醬」

港人一向喜愛韓式料理，麥當勞全新麥樂雞滋味醬「韓式勁辣醬」辛辣中帶有濃厚韓式風味，讓你享受味蕾刺激！10月5日起，凡選購麥槳雞（6件）超值套餐便可選配「韓式勁辣醬」一盒。

（麥當勞圖片）

同步推出「Spicy二人餐」

麥當勞同步推出「Spicy二人餐」，二人套餐包括2款主食、中薯條（2包）及中汽水（2包），針享多重滋味。購買任何超值套餐只要加$8即可升級至大大啖組合，即嘆增量裝脆薯王及大大杯熱情果梳打。

（麥當勞圖片）

10月4日起麥當勞App每星期推出超過$200電子優惠劵

由即日起只要下載麥當勞手機應用程式即可使用專屬電子優惠劵，麥當勞將會由本週起每星期推出不同優惠劵，本週有最愛歡迎的$1嘆港式奶茶及$27嘆雙層洋蔥牛肉飽超值套餐！部份其他優惠更可無限次使用！

每張優惠券只可使用一次，而客人每次惠顧只可使用其中一款優惠，優惠券在使用後會自動於App內移除。由於優惠券會在每個星期一更新，即使未曾使用，都會在下一個星期日晚上11時59分到期。

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雖然去Staycation不需要像出國旅遊般準備大量物品，不過如果可以有兩手準備，就可以更輕鬆地享受難得的假期。《香港01》食玩買頻道記者早前在荃灣麗城AEON Living Plaza，搜羅16款平靚正好物，包括實用收納物品及慶祝裝飾好物等！

《香港01》旅遊頻道記者於荃灣麗城的AEON Living Plaza分店走勻全場，精選出18款staycation好物。（香港01圖片）

Staycation必備11款實用好物

酒店住宿大多會供應留宿簡單物資如沐浴露、毛巾等等，但是並非必然。為了避免「甩轆」，除了可以打電話向酒店查詢供應的物品項目之餘，自己都應準備定備用物資，例如拖鞋、充電線等等。👇👇👇有種物品是睡覺好幫手！按圖看11款實用物品推介👇👇👇

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