亞洲首個ART TECH體驗展將於10月3日開放公眾入場！展覽佔地2萬呎，展示逾200件區塊鏈NFT、擴充實境（AR）、虛擬實境（VR）等高端科技藝術作品，《香港01》食玩買記者率先到入場體驗，為大家精選了6大必睇的打卡位，並整理了4大入場必知貼士，即睇下文啦！



亞洲首個ART TECH體驗展開放！（歐嘉樂攝）

Digital Art Fair Asia將於2021年9月30日至10月17日在中環舉行，展覽將以「實體」及「虛擬」並行的方式，利用「藝術科技」（Art Tech） 的多個元素，展出逾200件數位及NFT作品，當中有超過40位國際及本地具備數位及NFT藝術創作經驗的藝術家作品。

展覽佔地2萬呎，一共有2層，設有5大展區，包括「IMMERSIVE」、「PRESTIGE」、「PIONEER」、「NEW MEDIA」、「VIRTUAL REALITY」，每個展區都有不同主題，展出多個藝術家作品。

當中PRESTIGE ZONE展區將展示大師級藝術家的新媒體及當代NFT藝術收藏，除了著名藝術家安迪·華荷（Andy Warhol）的作品外，更有香港已故街頭塗鴉者——「九龍皇帝」曾灶財的街頭塗鴉作品，極具欣賞價值！

除了可以看到藝術家作品外，IMMERSIVE展區設有大型沉浸藝術作品，是由兩位國際頂級NFT藝術家所創作，以投射及多面鏡子反映出360度的影像空間，在空間內打卡一流！《香港01》食玩買記者率先到入場體驗，為大家精選了不可錯過的4大打卡位。😍😍點圖睇ART TECH體驗展6大必睇打卡位👇👇👇

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展區設有5大展區，各個展區都各有各特色，可以試玩AR又可以睇NFT藝術。不想錯過必睇位？以下有4個入場必知貼士提提你！😍😍點圖睇ART TECH體驗展4大入場貼士👇👇👇

Digital Art Fair Asia (DAFA)



地點：香港中環皇后大道中59至65號泛海大廈



開放展期：2021年9月30日至10月17日（10月3日開放公眾入場）



開放時間：（10月3至16日）11:00-20:00 （10月17日）11:00-17:00



ART TECH體驗展將於10月3日開放公眾入場，週末又多個好去處！

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