食酒店自助餐投訴生蠔超鹹　經理生吞力證唔鹹　網民：勇氣可嘉

【Staycation熱話】最近有網民於Facebook發文分享入住酒店Staycation的經歷，指自己在享用自助晚餐時發現生蠔「鹹到苦」，直指「鹹到阿媽都唔認得！」向經理反映後，經理竟然即場「生吞」兩隻超鹹生蠔，事主驚訝之餘更指「真係勇氣可嘉，我諗佢返到廚房，應該要狂飲水先得！」



有網民分享去Staycation享用自助晚餐時發現生蠔「鹹到苦」。（FB @ 香港 Staycation 酒店交流谷）

最近有網民於Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」發文，指自己花$1485入住尖沙咀一間酒店Staycation，入住優尚豪華客房包含自助晚餐及自助早餐。不過她卻指每人$700的自助晚餐的質素不如理想，首先自助餐沒有提供長腳蟹、煎鵝肝等食物，令她感失望，而且生蠔不新鮮、淡而無味，更指「又唔夠凍！」。事主向經理反映後生蠔的味道問題，經理反指酒店一向提供的生蠔是淡口、帶有苦味的。事主表示無奈，指：「試問邊個會食淡而無味兼苦嘅生蠔呢？」

後來經理為她準備了額外半打生蠔，事主嘗過後發現生蠔「鹹到苦」，認為生蠔浸過鹽水，直指「唔試猶自可，一試鹹到阿媽都唔認得！」唯有再次向經理反映，經理竟然即場「生吞」兩隻超鹹生蠔，事主驚訝之餘更指「真係勇氣可嘉，我諗佢返到廚房，應該要狂飲水先得！」

事主事後表示：「其實我哋都諗住放棄食生蠔，點知佢一番好意，特別炮製啲鹹生蠔俾我哋食，送兩杯紅酒俾我哋飲好過啦……」

事主向經理反映生蠔「鹹到苦」，經理竟然即場「生吞」兩隻超鹹生蠔！（FB @ 香港 Staycation 酒店交流谷）

事主的經歷引來不少網民留言，有網民抵死回應：「經理即場表演生吞鹹生蠔，七百蚊就係貴在呢度！」、「呢個表演真係有錢都買唔到呀」、「個經理嘅答覆好好笑，正常答一句會留意及改善咪算囉，咩味道本身係咁，真係傻傻地！」。不過有網民指曾經入住同一間酒店，認為「生蠔係唔錯，無講到咁差」

亦有網民表示酒店收費便宜，食物質素低都情有可原：「一分錢一分貨，差唔多零房價，要求不妨降低返啲」、「買四星級酒店畀四星級嘅價錢，正常唔會有五星級嘅食物質素啦！」

😠同埸加映：自助餐乞人憎自私行為😠

近日有網民在Facebook群組「香港自助餐及放題集中討論區」發文，討論食自助餐時食客的討厭行為，引起網民熱烈討論。網民投訴有部分食客「數口好精」，貴價美食一出爐便狂掃，「自助餐生蠔人哋一次上30隻，佢唔理後面十幾人排隊自己拎咗25隻......」，非常誇張。🤥🤥🤥偷偷帶走食物並非終極乞人憎行為？點擊下圖即睇網民熱數乞人憎行為👇👇👇

+ 2

想知其他自助餐乞人憎自私行為？立即點擊內文：自助餐7個乞人憎自私行為 網民：個夾未放低佢就趕住揭蓋拎嘢