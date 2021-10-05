太古糖廠街市集設多間美食 有素年、Between！一連5日免費派便當

太古坊糖廠街市集10月以全新面貌登埸！這個月匯集了本地多個多國菜品牌，包括日式輕食咖啡品牌Between、口味超多雞翼專賣店雞翼山、還有素食品牌素年等！在10月首週更會聯同主打新豬肉的品牌Impossible一連五日每日免費派發100個便當，經過附近記得要去看看一嘗多國不同美食了！



太古坊糖廠街市集10月主打「亞洲滋味美食節」，邀請了多間本地品牌參與，有超多款市集限定特色美食及飲料，切勿錯過！

網絡圖片

SAKE Central

SAKE Central主打日本清酒及日式料理和輕食等。在太古坊市集會提供多達6款不同日本清酒及啤酒，更有不同小食、三文治等供選擇，紫葉漬蛋黃醬海老三文治是這次市集的限定菜色。

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雞翼山

雞翼山專賣各式口味配搭新穎的雞翼，這次在市集除了有最受歡迎之一的忌廉芝士乳酪味外，亦有其他不同新口味發售，包括市集限定的泰式辣蟹口味。而且適逢雞翼山與玉桂狗合作，攤位還有玉桂狗裝飾可以打卡！

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Between

Between是一間在大館非常有人氣的日式咖啡店。市集除了有多款精品咖啡外，還有不少賣相精緻的三文治和飯糰等供應。市集限定的菜色是蝦薯仔三文治和雞肉咖喱飯。

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Medanlang

Medanlang是一間主打正宗印尼菜的小店，今次會在糖廠街市集提供3款正宗印尼飯。

好燒味

亞洲滋味當然不少得本地美食燒味飯！好燒味專賣無添加味精的燒味，市集亦提供不少滋味燒味。

部份人氣品牌參與市集特定時間，記得要先看清楚各品牌的公告了！

Years素年（10月11日-15日）

素食CAFÉ素年近來人氣急升，供應多國素食。在這次的糖廠街市集中會設有市集限定Impossible植物豬肉三文治，素年的粉絲記得去試試。

Indonesia 1968（10月11日-15日）

同樣是主打印尼菜的Indonesia 1968這次帶來了不少招牌菜，亦會提供適合素食者的Impossible植物豬肉仁當（印尼傳統小菜）。

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Check in Taipei（10月11日-15日）

Check in Taipei專賣地道台灣菜，所有你說得出的台灣美食如蛋餅、台灣腸等都有供應，市集中也會提供市集限定Impossible植物豬肉肉燥飯。

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首週一連五日共派500個免費便當

太古坊糖廠街市集提倡可持續飲食，這個月更與知名新豬肉品牌Impossible合作，不但多間參與市集的本地食店會在市集內提供使用Impossible植物豬肉製作的市集限定菜品外，更會由Impossible在10月市集首週10月4日至10月8日一連五日每天免費派發100個亞洲多國美食便當！

（圖片來源：糖廠街市集）

便當每日設有不同主題，包括點心、日台美食等，當中菜色由多間不同超人氣餐廳使用Impossible植物豬肉製作，如京都勝牛、添好運、王家沙等，經過附近切記不要錯過！

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糖廠街市集亞洲滋味美食節2021

地址：鰂魚涌太古坊一座One Taikoo Place地下

日期：2021年10月4日至10月29日逢星期一至五(公眾假期除外)|

開放時間：上午8時至下午3時

*活動將因應政府公布的社交距離限制而隨時更改。



同場加映：尖沙咀新開Food Court佔地7500呎！必試文華廚師主理海南雞飯

尖沙咀新開一個Food Court，美食廣場「70s Food Dining by Vintage House」集合了7間特色餐廳，包括中菜、西餐、泰菜、意大利菜等國際美食，當中必食的有文華東方廚師主理的海南雞飯、爆汁美國安格斯牛肉Burger、水煮魚等。



（70s Food Dining by Vintage House圖片）

尖沙咀全新美食廣場「70s Food Dining by Vintage House」共有兩層高，佔地足足有7500呎。裝修走歐陸風格，空間充滿復古元素，例如維多利亞風格拱形扇門、大堂的復古吊扇，打卡一流！

【1】亞洲香味屋 —— 前文華東方廚師主理海南雞飯

餐廳主打馬來西亞和新加坡的地道美食，包括星洲炒米、咖哩，還有由前文華東方酒店廚師興叔主理的海南雞飯和肉骨茶，水準有保證！

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