中環超美維港海景餐廳即將結業！推告別優惠人均$590海鮮大餐

海景餐廳The French Window擁有超美180度維港海景，不過近日宣佈將與大家暫告一段落，並推出人均$590二人海鮮套餐與大家道別，包括海鮮冷盤、招牌法式芝士焗龍蝦及龍蝦濃湯等，亦有不同加配餐酒的選擇。



坐擁180度維港海景的The French Window宣佈即將與大家暫別。（圖片來源：The French Window網站）

The French Window是次推出的告別優惠二人海鮮套餐定價為$1,180（兩位用），套餐精選餐廳多道招牌人氣菜色。 包括頭盤的海鮮冷盤，除了有餐廳招牌的即開生蠔，還有海螺、新鮮海蝦、龍蝦及鮑魚等；湯品為龍蝦濃湯配魚子及酸忌廉；主菜則提供香煎鴨肝配安格斯牛柳或招牌法式芝士焗龍蝦作選擇；甜品為經典法式焦糖布甸配野莓，如想試試餐廳的紅白餐酒，亦可以以每杯$45優惠價加配。

招牌法式芝士焗龍蝦。（圖片來源：IG@thefrenchwindow.hkg）

👇👇👇點圖即睇二人海鮮套餐美食👇 👇👇

+ 8

想在180度維港海景下浪漫捧枱腳就要把握最後機會了。（圖片來源：IG@miradining）

The French Window是次推出的告別二人海鮮套餐，於午市及晚市均有供應，大家可以在不同時刻的維港景色下品嚐海鮮大餐。

The French Window

地址：香港中環國際金融中心商場三樓3101店

電話：2393 3812

推廣日期：即日至10月15日



同場加映：大埔新開3,000呎靚景露天蠔吧！觀賞開揚湖景歎法國生蠔+即製薄餅

大埔最近新開蠔吧「蠔灣Oyster Cove」，在大尾篤開設全新3,000呎露天餐廳，戶外座位寬敞舒適，在一望無際的船灣湖景下吹著海風，一邊Chill住歎新鮮生蠔，一邊飽覽美麗的日落景色，與三五知己度過美好的周末時光！



（圖片來源：蠔灣Facebook）

「蠔灣Oyster Cove」尖沙咀店主打新鮮法國生蠔、海鮮拼盤、即叫即焗薄餅和招牌意大利粉，吸引不少蠔迷專程「朝聖」！今次餐廳進駐大埔大尾篤，開設3,000呎露天分店，更與啤酒品牌Corona合作佈置天台座位，讓大家在輕鬆寫意的戶外環境下，暫時遠離城市繁囂，在難得的周末假期好好Chill一Chill！

👇👇按圖看更多餐廳環境照片👇👇

「蠔灣Oyster Cove」大埔分店供應的法國生蠔主要以法國Gillardeau及愛爾蘭Tia Maraa為主，可以按需要選擇4隻至36隻不等，價錢最平為$144/4隻。除此之外，不吃生蠔的朋友都有很多飽肚之選，例如有海鮮拼盤（原隻龍蝦、蟹腳、青口、帶子等）、即叫即做薄餅及幾款招牌意粉等。要留意的是，新店營業時間是逢星期五、六及日，不設訂座服務，有興趣就要把握時間盡早Walk-in！

想知地址同仲有咩食？即睇全文：大埔新開3,000呎靚景露天蠔吧！觀賞開揚湖景歎法國生蠔+即製薄餅