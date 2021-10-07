長沙灣新開超大日式木系隱世CAFE！空間感十足 影相打卡必去

長沙灣新開一間Cafe「Lumiere 一盞燈」，走日系禪風文青路線，而且內裡空間超大！雖然目前還在試業階段，但CAFÉ已經提供不少食物及飲品選擇，還有超靚拉花Latte可以打卡！



（圖片來源：IG@p.hk.hk）

「Lumiere 一盞燈」位於長沙灣李鄭屋商場，以日系木紋裝修打造出禪風感覺，店內燈光偏自然昏暗，同時播放較柔和的音樂，相信可以令繁忙的香港人在內渡過舒適的時光。店內空間非常寬敞，除了有木製高桌，亦有日式坐墊位，滿足大家不同需要。

（圖片來源：IG@p.hk.hk）

店內裝潢統一以日式文青木紋為主，店舖中間放置了樹木的裝飾，設有超大區域以日式坐墊為座位，營造出日式簡約風，讓人能好好放鬆。同時也有高桌及普通木製桌椅，供不同需求的大家選擇。

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「Lumiere 一盞燈」現正試業，但已有不少主食餐點提供，同時咖啡、其他飲品和甜品也有不少選擇。官方指需要一些時間才能正式開業，現時仍跟廚房討論日後的菜單，希望接下來能推出午餐套餐和下午茶套餐。

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Lumiere 一盞燈

地址：李鄭屋商場地下111號舖



同場加映：元朗新開摩洛哥風CAFÉ 如置身沙漠古城及土耳其洞穴！

元朗錦田紅磚屋最近新開摩洛哥風Cafe「La Cafeteria」，室外位置設計猶如土耳其洞穴，設有多個充滿摩洛哥古城風情的露天必搶打卡位，可以盡情在陽光、美食和美景下享受在香港的週末小旅行！



元朗錦田紅磚屋最近新開一間充滿摩洛哥風情CAFÉ「La Cafeteria」，不論是室內外的佈置都可以令你有如置身沙漠古城的感受。室外地方不但有復古感的泥磚牆和圓拱木門，質感十足的木桌椅、油燈等裝飾和木窗更添異國風情，帶你走進一千零一夜的沙漠世界！

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除了室外的土耳奇洞穴風設計值得打卡外，室內的設計也不惶多讓，影靚相也是相當不錯！

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