土瓜灣美食21間｜實試爆紅$20粢飯！爆餡韭菜餅　親民串燒$12起

土瓜灣美食｜土瓜灣一向是個美食雲集的傳統舊社區，既有新款日式刨冰、亦有傳統懷舊港式扒房。今次《香港01》好食玩飛記者便精選了土瓜灣21大美食，包括即叫即包粢飯、懷舊冰室、爆汁韮菜餅、生炸雞髀等，全部值得一試！支持本土餐廳，才令這些經典的地區美食不會消失！



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土瓜灣美食【1】日昇小食——爆餡韭菜餅+芫荽餅

提到土瓜灣美食，相信不少人也會立即想到日昇小食的韭菜餅，他們早前更在本港多個地方開設分店。小店以出色韭菜餅及爆餡芫荽餅聞名，餡餅全部即叫即煎，咬開熱騰騰又香脆的餅皮，餡料飽滿且豬肉韭菜比例適當，而價格亦親民，韮菜餅$24/3件，亦可以拼上芫荽餅，該款小食經常都會售罄，就連本地女團Collar成員Marf、Ivy So和Winka都有來捧場！

日昇小食（北帝街店）

地址：馬頭角道9號地下c2舖

營業時間：星期一至六12：00-23：00／星期日13：00-23：00

人均收費：＄50以下



土瓜灣美食【2】SHARI SHARI Kakigori House氷屋——人氣日式刨冰

超人氣日式刨冰店SHARI SHARI Kakigori House氷屋早前已進駐土瓜灣。SHARI SHARI主打以日本純水製成各款口味刨冰，其中茶味刨冰如抹茶、伯爵茶和季節水果口味都是人氣口味，刨冰口感綿密，甜度適中，加上仿似雪山打卡感十足的外觀，深受食客喜愛！店舖不但在晚飯時段座無虛席，更在短短5年於中環、尖沙咀、旺角等地區開設共5間分店。

SHARI SHARI Kakigori House 氷屋（土瓜灣分店）

地址：九龍城宋皇臺道8-12號福桃樓地下A號舖

營業時間：星期一至日 13：00-23：00

人均收費：＄51至100



土瓜灣美食【3】上海美食之家——愛吃粢飯的不能錯過

曾在網絡爆紅的上海美食之家，最有名是以毛巾製作粢飯的傳統正宗手藝，現今已經買少見小了，吸引到不少客人由未開門已經在門外排隊等候買粢飯。記者現場直擊，發現附近街坊都大讚老闆每天早上即叫即整的熱辣辣粢飯。

記者實試這款爆紅粢飯後，覺得裡面包著滿滿的肉鬆、榨菜、還有超脆口的油炸鬼，每啖都好足料，口感豐富，每件$20。另外，他們的擔擔麵和餃子都受街坊大獲好評，喜歡食上海菜的絕對不能錯過。

地址： 土瓜灣炮杖街38-44號美洋樓地下D1鋪

營業時間：逢星期一至日10：30-22：00

人均收費：＄50以下



土瓜灣美食【4】薄餅怪獸——高CP值薄餅專門店

於土瓜灣人氣高企的薄餅專門店薄餅怪獸，不但價錢實惠，一個中批薄餅連小食及飲品也不用$300，而且食物款式非常多，除了薄餅外，還有炸雞、芝士白汁蘑菇薯蓉，甚至還有心太軟等熟食和甜品。招牌菜「怪獸多寶」配料豐富，有辣肉腸、牛肉、豬肉、火腿、蘑菇、菠蘿等，味道有層次之餘，每一啖都有不同滋味！

薄餅怪獸

地址：土瓜灣馬頭圍道418號樂意居地下2號舖

營業時間：星期一至日 11：30 - 21：30

人均收費：＄51至100



土瓜灣美食【5】By The O Studio——英倫風Cafe 必試法式吐司！

By The O Studio今年在土瓜灣新開，餐廳外觀擁有搶眼的大玻璃窗與紅磚牆身，在土瓜灣的舊區住宅與車房之間顯得格外吸睛，極具英倫街頭感，吸引不少文青前來打卡。Cafe除了有多款咖啡可以選擇外，他們的圓圈大早餐及法式吐司也很受歡迎。這裡亦是寵物友善餐廳，大家也可以帶同毛孩過來一同享用美食。

By The O Studio

地址：土瓜灣長寧街58號定安大廈地下45號舖

營業時間：星期一至日 11：00 - 18：00

人均收費：＄51至100



土瓜灣美食【6】串燒兄妹 (華景大廈)——親民串燒店、開到凌晨！

土瓜灣的串燒店多不勝數，其中串燒兄妹便是區內數一數二的高品質串燒店。餐廳提供肉類、蔬菜、海鮮、蒜蓉小鍋等約30多款選擇，單串價錢由$12起，另外亦可選擇$100自選10串，稱得上是親民選擇！此外，餐廳亦供應麻辣米線，且可配搭串燒做套餐。值得一提的是，串燒店營業至凌晨2時，絕對適合宵夜時間去食！

串燒兄妹 (華景大廈)

地址：土瓜灣下鄉道48-50號 地下F及G2鋪

營業時間：星期一至日 17：00 - 11：45／00：00 - 02：00

人均收費：＄50以下



土瓜灣美食【7】哥登堡餐廳——逾40年平民扒房字號

哥登堡餐廳曾於去年宣布結業，但同年不久後便由舊班底火速重開，餐廳保持一貫「平靚正」水準，其中焗肉醬意粉、粟米石斑飯、鮮茄雞扒飯等午市最平只需$63起。而晚市亦繼續提供鐵板餐，保持舊式扒房的懷舊風格，也是食「情懷」之選！想感受一下懷舊港式扒房不妨到此一試。

哥登堡餐廳

地址：土瓜灣馬頭圍道440號地舖

營業時間：星期一至日11：00-23：00

人均收費：＄51至100



土瓜灣美食【8】1986地道越南餐廳——必食牛骨湯PHO

1986地道越南餐廳被評為街坊首選的平價高質越南菜。餐廳主要以長時間熬製的牛骨濃郁湯底及招牌海防蟹膏濃湯飯聞名，它的招牌生牛肉湯河肉質嫩滑，而且份量大。主食會跟上一碗高湯半熟蛋，將蛋和湯撈在一起飲用，讓客人品嘗到正宗的越南食法。另外，它的豬扒撈檬粉也大受稱讚，大塊塊豬扒配上清爽的醬汁，很適合熱辣辣的夏天食，非常開胃。

1986地道越南餐廳

地址： 土瓜灣北帝街60號東寶大樓地下A號舖

營業時間：星期一至日11：00-22：00

人均收費：＄51至100



土瓜灣美食【9】Lamees——特色中東菜 必試庫納法甜品

位於土瓜灣的中東菜餐廳Lamees，環境非常具有中東特色，牆上掛滿色彩繽紛的瓷磚及阿拉伯風情畫，在柔和的燈光下非常有情調。餐廳主食推介香煎法國雞心配石榴汁、羊肉意粉和中東甜品庫納法（Kunāfah），庫納法外層鬆脆，中間包著甜甜的芝士，鹹甜交織令口感非常特別，另外還有法式炒雞心，雞心有嚼勁，配搭酸酸甜甜的醬汁很開胃。

Lamees

地址：土瓜灣北帝街145號順輝大廈地下2號舖

營業時間：星期一至星期五 18：00-22：00／星期六日及公眾假期 18：00-22：30

人均收費：＄201至400



土瓜灣美食【10】Nonsense——獨創日本鰻魚煲仔飯+開心果巴斯克

主打特色Fusion菜的Nonsense，其自家製的巴斯克芝士蛋糕一直大受歡迎，熱門選擇有焙茶、開心果、抹茶等口味，餐廳更推出畫碟服務，美味甜品配上精緻圖畫，非常適合慶祝節日。此外，餐廳還有不少自創菜色，如日本鰻魚煲仔飯、黑毛豬肋肉煲仔飯等等，當中鰻魚煲仔飯非常足料，香甜的醬汁和魚油滲進飯內，配合微焦的飯底，非常惹味！

Nonsense

地址：土瓜灣北帝街143-155號順輝大廈地下4號舖

營業時間：星期一至日12：00-16:00/17:30- 22:00

人均收費：＄101-200



土瓜灣美食【11】Gyutan Toku牛舌專門店——抵食牛舌套餐

喜歡吃牛舌的一定不能錯過「Gyutan Toku牛舌專門店」。這家街坊熟知的餐廳，主打多款厚切牛舌定食，牛舌口感軟淋，入口帶有濃濃油香，加點檸檬汁或wasabi，令味道更有層次。而每款套餐包含茶碗蒸、小鉢、漬物、面豉湯和飯，十分抵食。另外紅酒汁煮牛舌定食、吉列炸蠔、清酒煮蜆同樣出色。

Gyutan Toku牛舌專門店

地址：土瓜灣天光道44號天光大樓地舖

營業時間：星期一至日12:00-15:00／18:00-23:00

人均收費：＄101至200



土瓜灣美食【12】楚撚記大排檔——懷舊港風大排檔

楚撚記在土瓜灣開業多年，是區內數一數二的人氣大排檔。店內環境不但舒適企理，而且裝修採用花磚紙皮石地板、餐牌、霓紅燈牌等充滿懷舊本土情懷的風格，除了本地人也有不少遊客前來光顧。餐廳主打撚手小菜和鑊氣小炒，當中推介蜜椒薯仔牛柳粒、椒鹽鮮魷、鳳尾蝦多士。

楚撚記大排檔

地址：土瓜灣馬坑涌道2C號寶光大廈地下C及D號舖

營業時間：星期一至日 17:30-02:00

人均收費：＄101至200



土瓜灣美食【13】茜麵——鮮甜花甲配莞茜麵

人氣麵店茜麵，主打以鮮甜花甲製成的湯麵，更可以加配多款自選配料！花甲湯分別有香辣及蒜香口味，每碗都附有約10隻新鮮花甲，亦有生菜、豆卜及金菇！至於麵底就有6款選擇，包括網民大力推介的粉絲，亦有米粉、米線、薯粉、烏冬及公仔麵。

茜麵

地址：土瓜灣銀漢街21號地下B舖

營業時間：11:30-20:00（逢星期二休息）

人均收費：＄50以下



土瓜灣美食【14】呼吸星球——懷舊復古餐廳

呼吸星球走懷舊復古風，店內放滿懷舊玩具和擺設，充滿70年代電影感，深受文青及攝影愛好者歡迎！Cafe除了供應咖啡和甜品外，還供應慢煮A4日本石垣和牛，和牛由店主直接在石垣島牧場原隻購入，值得一試。

呼吸星球

地址：土瓜灣馬頭角道91號地舖

營業時間：12:00-21:00（星期四休息）

人均收費：＄201至400



土瓜灣美食【15】囍囍小食部——即炸大雞髀

囍囍小食部的生炸雞髀絕對是鎮店之寶，也是土瓜灣名物之一，不少街坊們都會向別人推介這裡的炸雞髀。囍囍的生炸雞髀醃得入味，即叫即炸，皮脆肉嫩，而且價錢十分抵食，同樣深受學生歡迎。除了炸雞髀，滷水雞翼和滷水雞髀也是網民讚不絕口的美食，值得一試。

（IG @ leungchopan授權）

囍囍小食部

地址：土瓜灣天光道50號悅輝大廈地舖

人均收費：＄50以下



土瓜灣美食【16】譽麵坊——特色南乳雞球撈麵

在土瓜灣成長的舊街坊，必定食過譽麵坊。由當年的海悅廣場二樓搬到地舖，再搬遷到現址，譽麵坊主打南乳雞球撈麵，性價比高。大大隻的炸雞球約有半個拳頭大小，外脆內軟，再點上香濃的南乳汁一起吃，惹味十足。除了炸雞酥球，炸墨魚餅、南乳豬手也是人氣美食。

+ 2

譽麵坊

地址：土瓜灣新山道6號地舖

營業時間：星期二至星期日11:15-22:00（逢星期一休息）

人均收費：＄50以下



土瓜灣美食【17】世紀椰汁——每日鮮製椰汁

走到「食街」譚公道，必飲鮮製椰汁！由40多年老字號世紀士多每日親自製作，椰汁入口甜香重椰味，口感十分幼滑且無渣，夏天飲消暑一流，因為有不少街坊熟客閒時就前來光顧。

世紀椰汁

地址：土瓜灣譚公道28號地下

營業時間：星期一至日 10:00-22:00

人均收費：＄50以下



土瓜灣美食【18】永香冰室——60年老字號懷舊冰室

永香冰室是港產片的熱門取景地，電影《踏血尋梅》、電視劇《大時代》都在這間冰室取景。永香冰室開業60多年，不論卡位、地板、舊式吊扇、牆壁和窗花都保留了傳統冰室風貌。西多士皮脆內嫩， 搽上牛油和煉奶，馬上滲入麵包。茶餐廳少見的滾水蛋亦可在永香冰室找得到，非常懷舊！

「躍變．龍城——九龍城主題步行徑」圖片

永香冰室

地址：土瓜灣炮仗街29號地下

營業時間：星期一至日08:00-20:00

人均收費：＄50以下



土瓜灣美食【19】HeySoNuts——五星級酒店廚師主理梳乎厘班戟

HeySoNuts是區內人氣甜品店，老闆曾效力數間五星級酒店，食物質素有保證。招牌Tirumisu梳乎厘班戟賣相吸睛，呈旋轉圓形的班戟偏厚身，口感鬆軟，表面灑上可可粉，配上朱古力醬及Expresso，口感層次全都有。

HeySoNuts

地址：土瓜灣北帝街147號地下3號舖

營業時間 星期六至四12:00-22:00/星期五12:00-21:00

人均收費：＄101至200



土瓜灣美食【20】永豐潮州食品公司——大大粒燒賣牛丸

位於土瓜灣的永豐潮州食品公司主打大大粒燒賣、牛丸，而且價錢便宜，吸收不少人過來。食品全部堅持以人手包製，雖然每粒形狀略有不同，但共通點是體積非常巨大，而且價格極其親民，性價比極高。

永豐潮州食品公司

地址：土瓜灣九龍城道47-53號豐裕大廈地舖

營業時間 星期一至日 09:00至19:00

人均收費：＄50以下



土瓜灣美食【21】雞蛋仔屋——土瓜灣心形雞蛋仔 示愛+醫肚佳品

雞蛋仔是香港深受歡迎的街頭小食之一，在各區都會找到雞蛋仔的蹤影。已經吃膩了傳統雞蛋仔的朋友，不妨到訪土瓜灣小食店「雞蛋仔屋」。小食店除了提供原味之外的雞蛋仔，更販售賣相獨特的心型雞蛋仔！除了原味，雞蛋仔還可揀朱古力、芝士、Oreo味等口味，價錢由$12至$20不等，大家可以透過心形的雞蛋仔或格仔餅，醫肚兼向愛人傳遞愛意！

（圖片授權：FB@Steph M Y Wong）

雞蛋仔屋

地址：九龍土瓜灣道313-323號捷通大廈地下16號舖

營業時間：09:00-22:00

人均收費：＄50以下



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