荃灣美食｜韓國人主理韓食外賣新店！醬油蟹/招牌炸雞/手工泡菜

【荃灣美食】荃灣新開韓式小食外賣店「Yellow kooCoo」，主打8款不同口味的韓式炸雞、紫菜飯卷、韓式炒粉絲、辣炒年糕、醬油蟹等人氣韓國美食，店內更可以買到泡菜、醃製五花肉等急凍食品，最適合買回家一邊食、一邊煲劇！



荃灣新開韓式小食外賣店「Yellow kooCoo」由韓國老闆主理，提供多款韓國人氣美食，其中招牌韓式炸雞選用本地新鮮雞，有多達8款不同口味（可選有骨或無骨）：包括原味炸雞、雪霜芝士炸雞、香辣炸雞、蒜香醬油炸雞、秘製微辣蛋黃醬炸雞、洋蔥忌廉炸雞等，價錢最平$40/份。

除了韓式炸雞，當然不少得辣炒年糕、海鮮煎餅、紫菜飯卷、韓式炒粉絲等常見韓國小食。飲料方面，去韓國汗蒸幕時一定會喝的傳統甜米露都有！如果午餐時間想食得飽肚一點，店內亦提供烤牛肉拌飯、安東燉雞蓋飯等韓式便當。

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店內設急凍食品櫃，售賣自家製韓式醃肉（烤牛肉、五花肉等）及醬油蟹，另有韓式泡菜、拌紫蘇葉、鹽漬八爪魚等韓式地道前菜。

Yellow kooCoo

地址：荃灣眾安街68號荃灣千色匯1期地下G025號舖

營業時間：星期一至星期日上午10時至下午9時



同場加映：荃灣美食必試最強10大！

荃灣一向是美食天堂，選擇多到數不完！今次一於等自小在荃灣蒲開的記者為大家精選10間高質美食，包括超鬆軟厚梳乎厘、近期人氣藥膳燒賣、爆餡芋泥吐司、鮮甜沾麵、邪惡豬油撈煲仔飯等。下次去荃灣不妨參考一下地膽的推介，包你唔會中伏！



（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，食店排名不分先後）

【1】小廚美食 —— 藥膳燒賣配秘製辣椒油

小店售賣多種小食，必試藥膳燒賣，散發著淡淡的藥材香味，豬肉餡十分彈牙，最緊要記得向老闆娘要求加辣椒油。辣椒油為老闆娘使用獨家配方秘製，不會嗆辣，麻勁較重，當中還有脆粒增加整體口感。

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小廚美食

地址：荃灣西樓角路202-216號荃昌中心昌寧商場1樓5A號舖

營業時間：星期一至六 11:30-19:30



【2】Aroma Dessert —— 招牌超鬆軟厚梳乎厘

小店供應多款甜品，當中最受歡迎的就是梳乎厘班戟，共有幾種口味，包括焦糖蘋果、士多啤梨、海鹽芝士等。梳乎厘班戟介乎空氣與厚實之間，蛋香味濃，口感非常鬆軟，而且濕度掌握得十分好，味道非常不錯，加上價錢親民，絕對抵食過其他著名梳乎厘班戟店。

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Aroma Dessert

地址：荃灣鱟地坊38-46號祐強樓地下42號舖

營業時間：星期二至四13:00 - 18:00，19:00 - 23:00

星期五至日13:00 - 18:00，19:00 - 00:00

公眾假期12:00 - 20:00（星期一休息）



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