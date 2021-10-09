油麻地美食｜$25足料厚吐司三文治　芫荽滑蛋/邪惡拉芝咸牛肉

【油麻地美食】油麻地有一間本土小店，專賣超足料手工吐司三文治，全部即叫即做，不但熱炳炳，每份厚吐司三文治都份量十足，餡料多到快要瀉出來，而且口味很多，包括近日人氣急升的芫荽滑蛋、邪惡拉芝咸牛肉和芋泥等！



這間小店叫「大吃大喝 Guzzle」，專賣精品厚吐司三文治，供應的款式非常多，全部吐司三文治都是即點即製。

口味眾多，當中包括經典港式茶餐廳風味的香濃沙嗲牛肉滑蛋口味、餐肉滑蛋口味等，也有近年非常受歡迎的創新口味例如芫荽餐蛋口味、芋泥肉鬆口味等，芫荽或芋泥的粉絲記得要試試看！

如果怕肥、又想吃得比較健康的話，一樣有好選擇！口味較健康的厚吐司三文治款式有也有羽衣甘藍碎蛋口味﹑牛油果碎蛋口味等，種類非常多。

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除了厚吐司三文治外，「大吃大喝 Guzzle」也有供應各式小食和自家製飲品，包括台式香酥蛋餅、炸薯條、椒鹽炸燒賣、奶茶等。同時在每天14：30-18：00下午茶時段亦有不同下午茶套餐可選，有輕盈版三文治、厚吐司、一口西多士、迷你便當等選擇。

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大吃大喝 Guzzle

地址：油麻地窩打老道9-11號榮德大厦西翼地下A2-A3號舖

營業時間：星期一至六（07：00-21：00）星期日及公眾假期（11：00-21：00）

電話：9559 8588



同場加映：長沙灣新開超大日式木系隱世CAFE！空間感十足 影相打卡必去

長沙灣新開一間Cafe「Lumiere 一盞燈」，走日系禪風文青路線，而且內裡空間超大！雖然目前還在試業階段，但CAFÉ已經提供不少食物及飲品選擇，還有超靚拉花Latte可以打卡！



（圖片來源：IG@p.hk.hk）

「Lumiere 一盞燈」位於長沙灣李鄭屋商場，以日系木紋裝修打造出禪風感覺，店內燈光偏自然昏暗，同時播放較柔和的音樂，相信可以令繁忙的香港人在內渡過舒適的時光。店內空間非常寬敞，除了有木製高桌，亦有日式坐墊位，滿足大家不同需要。

（圖片來源：IG@p.hk.hk）

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