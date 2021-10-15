大埔戲院開始試業！新界東北首間D-BOX影院　限定$1爆谷優惠

【大埔戲院】事隔20年，大埔人終於有戲院！「嘉禾大埔」在10月15日開始試業，設有4個以豪華露營Glamping為設計主題的影廳，提供377個座位，同時配備4K投影機及D-BOX 動感座位，為新界東北首間D-BOX影院。各位大埔人，終於唔使再「出城」睇戲喇！



（圖片來源：嘉禾院線）

UA院線在2017年預告會在大埔超級城的多層停車場開新戲院，原定今年開業，但由於UA院線在今年3月突全線結業，新大埔戲院計劃當然亦「胎死腹中」。直至今年6月，嘉禾院線宣佈接手大埔新戲院，並命名為「嘉禾大埔」，而大埔人等足20年的大埔戲院亦於今日（15日）正式開始試業！

「嘉禾大埔」位於大埔超級城，戲院設計以Glamping為主題，4個影廳分別配合「冰山」、「沙漠」、「雨林」及「極光」四大元素，提供377個座位，配備嘉禾院線獨有的D-BOX動感座位，大埔戲院為新界東北首間D-BOX動感影院，讓觀眾可以全程投入刺激精彩的電影世界。

大埔戲院票價方面，成人票價為港幣$80（逢星期一、二、四、五）及港幣$85（星期六、日及公眾假期）。而逢星期三的嘉禾院線超抵優惠日，「嘉禾大埔」的成人票價只需港幣$40（公眾假期及公眾假期前夕除外）。

（圖片來源：嘉禾院線）

大埔戲迷在指定期間成為嘉禾院線會員，除了可以得到本地跨媒體創作歌手星星兔 Sing Sing Rabbit 親自設計的獨家限量會員卡，同場更加碼限定$1 爆谷優惠，由即日開始，顧客於優惠期內到嘉禾大埔購買任何樽裝飲品兩枝，即可享有優惠 價 HK$1 以換購爆谷乙份。

各位大埔人，是時候去買飛睇戲喇！

嘉禾大埔

試業日期：2021年10月15日

地址：大埔安邦路 8 及 10 號



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雞蛋仔專門店

地址：大埔安慈路4號昌運中心榮昌閣地下14A號舖

電話：從缺



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